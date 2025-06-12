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大陸武力侵台？ 美防長：不認為中國已做好決定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。(美聯社)
美國國防部長赫塞斯。(美聯社)

針對中國大陸是否會入侵占領台灣，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）11日表示，美國不認為中國已經做好決定，但對中國在台海地區的軍演表示憂心。

赫塞斯11日出席聯邦參議院的聽證會，南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）詢問赫塞斯，中國是否有意在必要的時候用武力占領台灣？赫塞斯說，美國不認為中國已經做出這個決定，但對中國在台海地區的軍演表示擔憂。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩則表示，如果中國具備能力或許會這麼做，凱恩也表示，美國必須做好準備。

赫塞斯出席年度新加坡香格里拉對話，以「美國對印太安全新抱負」為題發表演說；赫塞斯在演說中表示，中共想以武力征服台灣的任何企圖，將為印太乃至全球帶來災難性的後果，並聲稱，有美國總統川普盯著，中共就不會侵台。

美國 台海

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