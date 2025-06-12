中國必要時武力奪台？ 美防長：不認為北京已決定

共軍持續擾台之際，美國防部長赫格塞斯今天被問及中國是否打算必要時以武力奪台，他回應表示，不認為北京已做出決定。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩則說，中國有可能動用軍事力量達成目的，也可能不會，但美國需要為此做準備。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天出席美國聯邦參議院撥款委員會國防小組有關2026財政年度國防部預算的聽證會。共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）問及中國是否打算在必要時以武力奪取台灣，赫格塞斯回應表示，不認為中國已做出決定。

對於中國是否有意占領台灣，身為美軍最高軍事顧問的凱恩表示，「如果他們（中國）能以自己的方式達成目的，答案肯定是的」。至於是否會動用軍事力量，他認為，「也許會，也許不會」，但強調，美國需要為此做好準備。

葛蘭姆示警：「中國是一個擴張主義國家，如果我們無法嚇阻他們，他們就會奪取台灣。」

赫格塞斯、凱恩昨天出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會，兩人書面聲明也都提及台灣。赫格塞斯指出，中國正在進行重大的軍事擴張，並積極演練入侵台灣。

凱恩在書面聲明中表示，中國人民解放軍持續透過多面向的施壓行動展現其不斷擴張的能力，這些軍事活動在針對台灣的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長。這些挑釁動作「並非例行演習，是為武統而進行的演練」。

此外，眾院撥款委員會國防小組昨天通過2026財政年度國防撥款法案，其中包括5億美元（約新台幣149億元）將用於台灣安全合作倡議（Taiwan SecurityCooperation Initiative）。

根據法案條文，將撥出5億美元，由美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）管理，用於台灣安全合作倡議，有效期將至2027年9月30日。

法案闡明，該筆資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包括新採購的防禦物資及服務，以及軍事教育與訓練。國防部長也必須每季向國會國防委員會提交有關這筆資金使用與狀態的報告。

根據委員會資料，2026財政年度國防撥款法案提供總額8315億美元的可自由支配預算，以推進「美國優先」議程。法案明天將由眾院撥款委員會進行審議。