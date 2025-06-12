快訊

快改道！ 國1北上拖板車翻覆後掉落鋼圈 2匝道管制封閉

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

巴西總統魯拉接見日本佳子公主

中央社／ 記者唐雅陵聖保羅11日專電
日本佳子公主訪問巴西，受到當地媒體關注。（歐新社）
日本佳子公主訪問巴西，受到當地媒體關注。（歐新社）

日本秋筱宮佳子公主今天訪問巴西首都巴西利亞，由巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接見，並在總統府高原宮舉行會晤。

佳子公主應巴西政府邀請，5日抵達聖保羅，展開為期10天的訪問。此行訪問是為紀念1895年11月5日簽署確立兩國之間外交關係的「巴西與日本友好通商和航海條約」130週年。

佳子公主現年30歲，是日本皇室秋筱宮文仁親王和紀子妃的次女，也是德仁天皇的侄女。日本是君主立憲制國家，皇室在國際場合擔任象徵性親善角色，促進國家外交。

今天上午，佳子公主與日本代表團首先在巴西國會受到參議院議長阿爾柯倫布雷（Davi Alcolumbre）和眾議院議長莫塔（Hugo Motta）的歡迎，出席紀念雙邊關係週年舉行的隆重會議，隨後參加巴西外交部午宴。

今年也是日本移民巴西117週年。1908年，首艘載運781名日本移民的船隻「笠戶丸」號抵達巴西聖多斯港（Santos），從那時起，兩國的經濟和文化關係開始深化。

巴西擁有日本以外規模最大的日裔人口，約200萬人；而在日本的巴西僑民社區則是巴西海外僑民中排名第5大，約有20萬人。

根據巴西政府資訊，2024年，日本是巴西在亞洲的第3大貿易夥伴，也是巴西對該地區的第3大出口目的地，雙邊貿易額達110億美元。巴西向日本主要出口鐵礦砂、咖啡、雞肉等產品，從日本主要進口汽車零配件、精密儀器等。

除聖保羅和巴西利亞外，佳子公主在巴西的行程還包括訪問里約熱內盧、馬林加（Maringá）、隆德里納（Londrina）、坎皮納斯（Campinas）、福斯杜伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）、大平原（Campo Grande）等日本社區佔有重要地位的城市。

日本皇室 巴西 外交部

延伸閱讀

影／愛上禮儀師！巴西女子不斷參加喪禮 苦追兩年「搭靈車」出嫁

巴西總統魯拉訪問法國 籲增加雙邊貿易往來

巴西重押北京 魯拉訪中簽署逾30協定 「不怕川普報復」

不怕川普報復？巴西出手重押北京 訪陸簽逾30項協定

相關新聞

巴西總統魯拉接見日本佳子公主

日本秋筱宮佳子公主今天訪問巴西首都巴西利亞，由巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接見，並...

中國必要時武力奪台？ 美防長：不認為北京已決定

共軍持續擾台之際，美國防部長赫格塞斯今天被問及中國是否打算必要時以武力奪台，他回應表示，不認為北京已做出決定。美軍參謀首...

義大利出動3軍機 載運「小亞當」等加薩兒童治療

義大利今天派遣3架軍機，從加薩載運急需治療的17名巴勒斯坦兒童及其53名家人到義大利。其中包括「小亞當」，他的醫師父母原...

伊朗核協議 川普沒信心

美國總統川普受訪時表示，他對能否說服伊朗答應核子協議的「信心減弱」，帶動國際油價11日盤中跳漲逾1%。

教宗良十四世首度任命中國主教 延續方濟各政策

羅馬天主教新任教宗良十四世根據梵蒂岡與北京在2018年簽訂的協議，首度任命一位中國主教，這顯示他正延續已故教宗方濟各最具...

法參院盯上陸大電商SHEIN 全票通過「反快時尚」法案

繼法國國民議會後，法國參議院十日一致通過「反快時尚」法案，劍指中國大陸跨境電商SHEIN。議員批評該品牌汙染環境且勞動條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。