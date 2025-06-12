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義大利出動3軍機 載運「小亞當」等加薩兒童治療

中央社／ 羅馬11日專電
一名巴勒斯坦兒童日前在加薩走廊南部汗尤尼斯的社區廚房，獲取捐贈的食物，非新聞當事人。(美聯社)
一名巴勒斯坦兒童日前在加薩走廊南部汗尤尼斯的社區廚房，獲取捐贈的食物，非新聞當事人。(美聯社)

義大利今天派遣3架軍機，從加薩載運急需治療的17名巴勒斯坦兒童及其53名家人到義大利。其中包括「小亞當」，他的醫師父母原本育有10名子女，日前因以色列空襲造成9名子女喪生，小亞當是唯一倖存的孩子。

義大利外交部發布新聞稿指出，3架人道航班今晚從加薩載運一批巴勒斯坦傷者，抵達義大利接受治療，其中包括小亞當（Adam）和他媽媽那賈爾（AlaaAl-Najjar），義大利外交部長塔加尼（AntonioTajani）在米蘭機場親自迎接，並呼籲推動接收加薩傷患的醫療行動。

國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）透過新聞稿表示，「一個國家真正的實力，取決於保護最弱勢群體的能力，面對加薩地區兒童無辜遭受的苦難，一切差異都消失了，一切邊界都失去了意義；這不僅是人道主義干預，也是一種責任。」

克羅塞托強調，這種道德責任召喚大家行動，不論是作為國家、社群、或一名人類；每次這種任務背後，都充滿恐懼的目光，但也蘊藏一顆永不停止盼望的心，就像即將隨母親抵達義大利的小亞當一樣。

克羅塞托感性表示，「為這些飽受苦難者提供治療機會，為他們創造未來，是我們所能做出最偉大的貢獻，身為部長，尤其身為父親，我對此深感自豪。」

義大利外交部表示，迄今已有133名加薩兒童透過醫療後送到義大利治療，今天國防部出動3架C-130運輸機，共載運70名巴勒斯坦民眾，包括17個兒童傷患與53位家屬，此次行動受到歐盟與世界衛生組織支持。

義國外交部指出，這批傷患將被分別送往義大利米蘭、杜林、佛羅倫斯、羅馬等地的專科醫院治療；義大利是西方各國當中，第一個有計畫轉運加薩走廊傷患到專門醫院治療的國家。

義大利 外交部 國防部 加薩走廊

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