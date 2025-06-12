美國與伊朗緊張升溫 傳美撤減駐伊拉克大使館人員

路透社報導，4名美國及2名伊拉克消息人士今天表示，由於中東地區安全風險升高，美國正準備將駐伊拉克大使館的人員部分撤離，並將讓美方軍眷離開中東一帶的地點。

這些消息人士並未具體說明是何種安全風險。相關消息已刺激油價勁揚逾4%。

法新社報導，伊朗今天威脅說，若爆發衝突，他們將攻擊美國在中東的軍事基地。美國總統川普（Donald Trump）先前表示，他對於與伊朗達成核協議一事「信心有所下降」。

報導還引述數名美國官員的說法，稱美國顧及安全疑慮，正在減少駐伊拉克大使館的人員。

其中1位要求匿名的官員表示：「依據我方最新分析，我們決定減少駐伊拉克外交人員的規模。」