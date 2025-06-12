馬斯克後悔了！刪除批評川普貼文 「有些話太過頭了」

美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克上周公開決裂後，關係出現「破冰」跡象。川普受訪時表示，對於馬斯克和解抱持開放態度，馬斯克也在社群媒體發文表示，對上周的一些貼文感到後悔，有些話「太過頭了」。特斯拉股價十一日美股早盤股價應聲漲一點八％。

馬斯克上周強力反對川普力推的「又大又美」預算案，並以一連串推文砲轟川普，甚至還說川普多虧有他才能選上總統、支持彈劾川普，更把川普扯進性罪犯艾普斯坦的案件，川普隨後回擊說馬斯克「瘋了」，威脅撤除馬斯克旗下公司的政府合約，並表示兩人關係「已結束」。

不過，在川普九日接受紐約郵報播客節目訪問中，在被問到能否與馬斯克重修舊好時回答：「我想我可以，但我們得先強化這個國家。我現在的主要功能是讓這個國家回到比以往更強的水準，我認為我們能辦到。」

他說，他不「怪」馬斯克讓兩人關係破裂，但他有些失望，「我對這件事感到驚訝。他抨擊那項法案（指又大又美預算案），明明是很棒的法案…我想他現在其實也對說那些話感到很後悔」。

馬斯克十一日也在自家的社群平台Ｘ發文說：「我對上周針對美國總統川普的部分貼文，感到後悔。那些話說得太過頭了。」他未明確說明是哪些貼文。

他上周末已順應網友建議，率先讓步，刪除包括支持彈劾川普等部分貼文。消息人士表示，馬斯克怒火已逐漸消散，認為他可能想要修復與川普的關係。