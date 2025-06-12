法參院盯上陸大電商SHEIN 全票通過「反快時尚」法案

繼法國國民議會後，法國參議院十日一致通過「反快時尚」法案，劍指中國大陸跨境電商SHEIN。議員批評該品牌汙染環境且勞動條件差。根據法案，SHEIN等品牌恐將面臨汙染罰款、生態稅，甚至禁止廣告與網紅業配。

中央社報導，在國民議會通過類似法案一年後，參議院無異議通過反對「快時尚」法案，劍指大陸快時尚跨境電商SHEIN及該平台的廉價勞動力服裝。

法案形容，市場遭到由SHEIN代表的「極短暫」、「極快速」時尚「入侵」。下一步法國國會兩院將共同擬定條文內容，以落實快時尚改革。

SHEIN被控衣服製作過程造成許多汙染，且工作條件極差。法新社報導，此品牌每天推出七千多個新物件。而傳統快時尚巨頭Ｈ&Ｍ則每天推出二九○件新女性衣物、五十件新男性衣物。法媒指出，政府與國會的野心，顯然是針對SHEIN。

法案內容包括處罰汙染企業、禁止廣告、嚴推平台義務、懲處網紅業配等一系列措施，以限制這種迅速蔓延的現象。

法媒指出，未來新法上路，SHEIN毫無疑問必須根據「獎懲原則」支付法條所強調的「生態貢獻」。到二○三○年，每件商品的課稅可能將達到至少十歐元（約台幣三四○元）。另一項關鍵措施是全面禁止超快時尚廣告，並對合作網紅實施制裁。然而，這項措施的合憲性遭到質疑。

SHEIN法國發言人魯法特表示，這是一項「反SHEIN、反SHEIN客戶」的法案，若通過「將直接損害消費者的錢包，大幅降低其購買力」。

法國時尚與成衣等主要協會則表示，很高興參議員「沒有屈服於SHEIN企圖破壞法案的邪惡遊說」。

參議院通過法案之後，兩院調解委員會將於暑假後的會期集結兩院議員，在法案最終通過前擬定共同條文內容。