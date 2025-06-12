聽新聞
0:00 / 0:00

法參院盯上陸大電商SHEIN 全票通過「反快時尚」法案

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國大陸跨境電商SHEIN。路透資料照
中國大陸跨境電商SHEIN。路透資料照

法國國民議會後，法國參議院十日一致通過「反快時尚」法案，劍指中國大陸跨境電商SHEIN。議員批評該品牌汙染環境且勞動條件差。根據法案，SHEIN等品牌恐將面臨汙染罰款、生態稅，甚至禁止廣告與網紅業配

中央社報導，在國民議會通過類似法案一年後，參議院無異議通過反對「快時尚」法案，劍指大陸快時尚跨境電商SHEIN及該平台的廉價勞動力服裝

法案形容，市場遭到由SHEIN代表的「極短暫」、「極快速」時尚「入侵」。下一步法國國會兩院將共同擬定條文內容，以落實快時尚改革。

SHEIN被控衣服製作過程造成許多汙染，且工作條件極差。法新社報導，此品牌每天推出七千多個新物件。而傳統快時尚巨頭Ｈ&Ｍ則每天推出二九○件新女性衣物、五十件新男性衣物。法媒指出，政府與國會的野心，顯然是針對SHEIN。

法案內容包括處罰汙染企業、禁止廣告、嚴推平台義務、懲處網紅業配等一系列措施，以限制這種迅速蔓延的現象。

法媒指出，未來新法上路，SHEIN毫無疑問必須根據「獎懲原則」支付法條所強調的「生態貢獻」。到二○三○年，每件商品的課稅可能將達到至少十歐元（約台幣三四○元）。另一項關鍵措施是全面禁止超快時尚廣告，並對合作網紅實施制裁。然而，這項措施的合憲性遭到質疑。

SHEIN法國發言人魯法特表示，這是一項「反SHEIN、反SHEIN客戶」的法案，若通過「將直接損害消費者的錢包，大幅降低其購買力」。

法國時尚與成衣等主要協會則表示，很高興參議員「沒有屈服於SHEIN企圖破壞法案的邪惡遊說」。

參議院通過法案之後，兩院調解委員會將於暑假後的會期集結兩院議員，在法案最終通過前擬定共同條文內容。

電商 罰款 網紅 法國 業配 服裝 快時尚 品牌 SHEIN

延伸閱讀

韓國瑜接見法國議員團 期盼台法國會友誼歷久彌新

大外宣再出招！大陸邀美國網紅免費遊陸10天 稱要展示「真實的中國」

花3個多小時沒結論！AI基本法意見分歧 草案保留擇日再審

每輛車多付500美元 加州新法恐讓買車手續費飆漲600%

相關新聞

法參院盯上陸大電商SHEIN 全票通過「反快時尚」法案

繼法國國民議會後，法國參議院十日一致通過「反快時尚」法案，劍指中國大陸跨境電商SHEIN。議員批評該品牌汙染環境且勞動條...

馬斯克後悔了！刪除批評川普貼文 「有些話太過頭了」

美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克上周公開決裂後，關係出現「破冰」跡象。川普受訪時表示，對於馬斯克和解抱持開放態度，馬斯克...

2天就轉變立場！南韓暫停對北韓擴音喊話 傳為落實李在明政見

南韓軍方今天宣布，根據上級指示暫停用擴音器對北韓喊話。南韓合同參謀本部9日才表示，是否這麼做取決於平壤的態度，如今僅隔兩...

全國哀悼…奧地利校園槍擊案11死 疑遭霸凌犯嫌家中搜出炸彈

奧地利一所中學昨天發生槍擊案，槍手造成10人死亡、12人重傷後自戕，奧地利今天舉國哀悼並默哀1分鐘。警方在犯嫌家中搜出1...

巴拿馬運河管理局稱長和交易有害 北京支持捍衛權益

香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口風波不斷，據報導，巴拿馬運河管理局認為出售案會損害巴國市場競爭力，也不符合中立原則。...

親美或親中？李在明推行「務實外交」 專家：他絕不做會輸的事

在6月3日的總統選舉中，南韓共同民主黨（民主黨）候選人李在明當選，隨後在他於6月4日的就職典禮上，透露了他的外交政策願景。他表示將採取以國家利益為核心的「務實外交」，目標是最大化國家利益，並在強化美韓聯盟的基礎上，增進韓美日之間的協作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。