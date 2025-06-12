伊朗核協議 川普沒信心

美國總統川普受訪時表示，他對能否說服伊朗答應核子協議的「信心減弱」，帶動國際油價11日盤中跳漲逾1%。

路透報導，川普在11日上架的紐約郵報「Pod Force One」播客（Podcast）節目中，被問到是否認為自己能讓伊朗同意停止核子計畫時回答：「我不知道。我不認為，我對這件事情正愈來愈沒信心。」

國際油價11日盤中應聲跳漲，西德州中級原油期貨（WTI）上漲1.5%至每桶65.95美元，布蘭特原油期貨則漲1.2%至67.7美元。

他在專訪中表示，伊朗似乎正在使用拖延戰術。他說：「我現在比我兩個月前要來得沒那麼有信心。它們發生了一些事，但我對達成協議的信心已少了很多。」

川普重申，無論是否與伊朗達成核子協議，美國都不會允許伊朗擁有核武。他說：「但這件事情處理起來最好是不要有戰爭、不要有人死亡。那將是更好的結果。但我認為，我看不到他們對達成協議有相同程度的熱忱。」

川普一直嘗試要和伊朗達成一份新的核子協議，以限制伊朗的核子活動，並已威脅德黑蘭當局，若是未達成任何協議，將對該國轟炸攻擊。川普9日在白宮告訴記者，他已和以色列總理內唐亞胡討論過伊朗事宜，並表示與伊朗的會談「十分棘手」。