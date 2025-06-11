莫斯科軍機疑侵犯領空 芬蘭召見俄羅斯代辦

在6月3日的總統選舉中，南韓共同民主黨（民主黨）候選人李在明當選，隨後在他於6月4日的就職典禮上，透露了他的外交政策願景。他表示將採取以國家利益為核心的「務實外交」，目標是最大化國家利益，並在強化美韓聯盟的基礎上，增進韓美日之間的協作。

2025-06-11 16:22