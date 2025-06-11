2天就轉變立場！南韓暫停對北韓擴音喊話 傳為落實李在明政見
南韓軍方今天宣布，根據上級指示暫停用擴音器對北韓喊話。南韓合同參謀本部9日才表示，是否這麼做取決於平壤的態度，如今僅隔兩天便轉變立場，據稱是為實現總統李在明的承諾。
韓聯社報導，南韓國防部相關人士指出，此舉是李在明落實其政見的一環，他曾承諾停止用擴音器對北韓喊話，以緩和雙方緊張局勢。
去年6月，時任南韓總統尹錫悅的政府決定，時隔6年重啟對北韓的擴音器喊話，以反制北韓空飄「垃圾氣球」至南韓。
韓聯社提到，南韓如今再次暫停喊話，或許是考慮到北韓自去年11月後不再空飄垃圾氣球的情況。
有分析人士認為，南韓統一部9日要求被北韓綁架者家屬團體停止向北韓散布反北韓傳單，再加上今天軍方宣布暫停擴音器喊話，這一系列舉措可能旨在營造南北韓重啟對話的氛圍。
不過，南韓軍方措辭使用的是「暫停」而非「停止」，可能暗示首爾當局將根據北韓挑釁行為的情況，考慮是否恢復擴音器喊話。
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