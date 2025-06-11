全國哀悼…奧地利校園槍擊案11死 疑遭霸凌犯嫌家中搜出炸彈

奧地利一所中學昨天發生槍擊案，槍手造成10人死亡、12人重傷後自戕，奧地利今天舉國哀悼並默哀1分鐘。警方在犯嫌家中搜出1枚炸彈，並有消息稱此人過去可能曾遭霸凌。

法新社報導，奧地利第2大城格拉茨（Graz）一所中學昨天發生校園槍擊案，這起在奧國前所未見的槍枝暴力事件引起震撼。警方表示，21歲的槍手是獨自犯案，後於校內洗手間自戕。

根據警方，這名犯案者是來自格拉茨地區的奧地利公民，他使用的兩件武器均為合法持有。

調查人員搜索槍手住所時，找到1封他寫給父母的道別信，但信中沒有關於他做案動機的線索。

奧地利警方今天指出，當局也在犯嫌家中找到1枚無法引爆的自製管狀炸彈。

奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）告訴記者，槍手曾在他犯案的那所中學就讀，但未完成學業。

部分奧地利媒體報導，這位身分未公布的年輕人似乎曾感到自己被霸凌，但警方尚未證實這項說法。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）稱這起槍擊案為「國家慘劇」，他昨天告訴記者「這是黑暗的一天」，並宣布舉國哀悼3日。當地時間今天上午10時（台灣時間11日下午4時），奧地利全國默哀1分鐘。

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