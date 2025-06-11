立陶宛總理涉利益衝突爭議 國家發展銀行指未違規

立陶宛總理帕魯克斯持股公司Garnis年初獲國家發展銀行ILTE核發20萬歐元（約新台幣680萬元）貸款，引發利益衝突爭議。ILTE近日公布內部稽核結果，表示整體核貸流程符合法規，未發現重大缺失。

立陶宛網路媒體Laisves TV與調查機構Siena日前披露，帕魯克斯（Gintautas Paluckas）持股公司Garnis今年2月獲得ILTE提供的新創優惠貸款，Garnis曾利用該筆資金向外採購，但產品最終交付給帕魯克斯持股51%的另一家公司Emus，引發是否涉及資金挪用與規避審查疑慮。

ILTE於9日發布聲明指出，針對Garnis貸款案進行的內部審查，未發現明顯違規行為。不過，報告也建議未來應釐清「關係企業」定義。

ILTE指出，目前其依企業財報法對「企業集團」的認定較為狹隘，單純由同一自然人持股的不同公司，不會被視為集團關係。也因此，帕魯克斯持股的兩家公司Garnis與 Emus並未被視為同一集團，否則Garnis將不符貸款資格。

ILTE執行長維爾欽斯卡斯（Dainius Vilčinskas）坦言，此案突顯現行風險管理的不足，未來將強化與政治人物相關企業的審核機制，相關貸款申請將須經董事會批准，並增設監督規則。

面對輿論以及反對黨議員質疑，帕魯克斯否認涉公私利益衝突，並已主動請求立陶宛官方道德委員會（VTEK）進行調查。

此外，立陶宛金融犯罪調查局（FNTT）昨日也宣布，針對此貸款案啟動預審調查，重點將放在是否涉及信貸詐欺或資金挪用行為。

立陶宛總理顧問阿古斯塔斯（Justinas Argustas）向波羅的海新聞社（BNS）表示，FNTT展開調查是政府機關在接獲通報後，依正常程序應履行的職責，不涉及總理個人。

阿古斯塔斯強調，希望調查能迅速、客觀且依據事實，以便能盡快釐清公眾疑慮。