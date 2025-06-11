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巴拿馬運河管理局稱長和交易有害 北京支持捍衛權益

中央社／ 台北11日電
香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口風波不斷，據報導，巴拿馬運河管理局認為出售案會損害巴國市場競爭力，也不符合中立原則。路透
香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口風波不斷，據報導，巴拿馬運河管理局認為出售案會損害巴國市場競爭力，也不符合中立原則。路透

香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口風波不斷，據報導，巴拿馬運河管理局認為出售案會損害巴國市場競爭力，也不符合中立原則。中國外交部發言人林劍今天回應，支持巴拿馬獨立自主、捍衛自身權益。

澎湃新聞報導，中國外交部11日的例行記者會上，有記者提問：根據報導，巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構或將導致港口所有權過於集中，損害巴國市場競爭力，也不符合中立原則。該負責人並稱，不會允許美政府船隻免費通航。中方對此有何評論？

林劍說，已注意到這則報導。關於長和出售海外港口資產事，中國國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲。「中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸凌。」

林劍重申，關於有關國家船隻通航問題，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河作為永久中立國際水道的地位。支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。

美國總統川普（Donald Trump）先前誓言要奪回巴拿馬運河。隨後長和集團在3月宣布出售43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

但長和受到中國方面連番批評，中國國家市場監督管理總局曾表示，會對交易進行審查。

外媒此前報導，若此次交易成功，MSC將成為全球最大的貨櫃碼頭營運商。

英國金融時報10日報導，巴拿馬運河管理局局長瓦斯蓋茲（Ricaurte Vasquez）表示，如果按照目前的形式交易，會存在吞吐量集中的潛在風險。這會威脅巴拿馬運河的中立原則。

美國 巴拿馬運河 川普 北京 主權

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