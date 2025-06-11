南韓KF-16戰機在美軍演事故受損 2飛行員彈射獲救
南韓空軍指出，參加美國主辦多國軍演「紅旗阿拉斯加」（Red Flag Alaska）的一架KF-16戰鬥噴射機發生事故，導致機身受損，並已證實緊急逃生的2名飛行員平安。
聯合新聞通訊社（韓聯社）引述南韓空軍說法報導，這架雙座戰機於當地時間10日下午4時左右從阿拉斯加州艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）起飛時發生緊急狀況，機上2名飛行員彈射逃生。
軍方在公告中表示：「這兩名飛行員平安，已被送到附近的醫院。」
美國第354戰鬥機聯隊（U.S. 354th Fighter Wing）則在另一份聲明中指出，事故地點位在艾爾森空軍基地內，緊急救援人員正在現場因應。
南韓空軍計劃與美方密切合作，以確認這起事件的確切原因。
根據美國軍方，「紅旗阿拉斯加」軍演從1975年開始舉行，旨在於模擬的戰鬥環境中，提供逼真的訓練。
南韓自從2013年以來就派遣戰鬥噴射機參加這項軍演，並在今年出動11架飛機，其中包含KF-16戰機與KC-330運輸機，以及約100名空軍。
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