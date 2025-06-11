親美或親中？李在明推行「務實外交」 專家：他絕不做會輸的事

（德國之聲中文網）在6月3日的總統選舉中，南韓共同民主黨（民主黨）候選人李在明當選，隨後在他於6月4日的就職典禮上，透露了他的外交政策願景。他表示將採取以國家利益為核心的「務實外交」，目標是最大化國家利益，並在強化美韓聯盟的基礎上，增進韓美日之間的協作。

李在明迅速將他的外交計畫付諸行動；他於6月6日與美國總統川普通話後，將於15日至17日參加在加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基舉行的G7峰會，這將是他首次參加國際性活動。然而，美方對李在明的親中政策表示擔憂。在李在明當選後不久，白宮在祝賀中提到對中國在南韓事務上干預的關注。

「親中」言論引關注

白宮的立場或與李在明在競選期間的言論可能有關。競選活動期間中的5月29日，他在接受美國《時代》訪問時，對於是否會在中國攻擊台灣時支援台灣的問題，回應道「等外星人入侵時再考慮吧。」另，在5月14日的演講中，他提到：「為何招惹中國？隨便這邊說『謝謝』，台灣那邊說『謝謝』，這樣不可以嗎？我們又可以感謝日本。」他還曾在2023年訪問中國大使官邸時，聽到大使邢海明的警告：「賭美國贏，以後一定會後悔」，但李未作回應，外媒對此評論他對兩岸關係的理解不足。

李在明在2016年擔任城南市長時曾表示「日本是南韓的敵國」，並在2023年作為民主黨黨魁反對福島核處理水的排放。不過，自前總統尹錫悅於去年12月宣佈戒嚴後，他的反日言論就減少了。

為何南韓社會分裂加劇？

尹錫悅的外交政策強調美韓同盟和韓美日合作，並促進韓日關係。李在明執政後，是否會在親美與親中之間做出選擇，成為外界關注的焦點。

南韓總統李在明同習近平通電話

綜合來看，預計李在明會在短期內延續尹錫悅的外交政策。他任命的國安室長魏聖洛，曾任外交部韓半島和平交涉本部長，報導稱魏是親美派；在5月28日，他以共同民主黨國會議員的身份接受德國之聲的訪問，闡述了李在明的外交政策：

魏聖洛指出，李在明的「為何招惹中國」言論只是選舉時的口語表達，強調鄰國之間應和諧共處而非對立。

極端反美反中或親美親中都不太可能出現

然而，在野黨保守派國民力量國會議員金健，曾任南韓外交部韓半島和平交涉本部長和駐英國大使，向德國之聲批評道，「『務實外交』就是制定原則，並彈性執行；李在明的 『為何招惹中國』言論就是 『吾不關焉 』（與我無關）的例子，因此他們的務實外交不是『務實』。兩岸關係的穩定直接關係到南韓的國家利益。」

對此，南韓以通過行為模型分析進行政治預測聞名的韓政錫資深評論員，曾任KBS電視臺製作人，對李在明的外交政策進行了預測：「李在明小時候處於弱勢（注：李在明小學畢業後因家境貧困而在工廠打工），這樣的人一般只在有把握贏的時候才會採取行動，絕不會做會輸的事情。」

韓政錫繼續説明，「因此，李在明不太可能採取冒險的極端反美反中，或親美親中立場。然而，在南韓，反日的破壞力要小於反美反中，未來，他可能會採取反日立場。儘管目前的反日情緒已大幅減弱，但民眾對此早已習以為常。如果韓日關係出現惡化，預計美中兩國將像以前一樣介入調解，這種情況可能會在某種程度上促進李在明的『務實外交』政策的實現。」

韓最後指出，「兩岸問題不是李在明能夠解決的議題，因此他可能會繼續表示冷淡。此外，關於俄烏戰爭，目前有兩名北韓戰俘希望前往南韓，但由於李在明的天性使然--只有在有機會獲勝時才會改變現狀，因此他可能會拒絕接受他們，以免與俄關係惡化。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】