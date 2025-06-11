快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本2024年出生人數創新低，比官方預測地提早15年跌破69萬。歐新社
日本2024年出生人數創新低，比官方預測地提早15年跌破69萬。歐新社

日本人口萎縮速度遠超預期，官方的新生兒人數樂觀預測嚴重失準，經濟學家呼籲當局快停止自欺欺人。

日本2024年的新生兒僅68.6萬人，創有紀錄以來最低，但根據當局兩年前（2023年）做的中位數預估值顯示，要到2039年才會跌破69萬人，這表示實際情形遠比預期嚴峻，提前15年觸及此一水準。總生育率也同步跌至1.15的歷史新低。

由於日相石破茂的內閣提出的關鍵經濟政策文件，正是依賴這個中位數預估值，被反對黨議員阿部圭史痛批，這無異於「欺騙人民」。

如果改用更貼近現實的低生育率預測，則能預見2024年新生兒數跌破69萬。不過，瑞穗證券首席股票策略師菊池正敏表示，那就必須承認以往的政策錯誤，並相應調整養老金和稅制，包括要告知民眾，未來可能面臨更高的稅賦和更低的退休福利，這恐怕會引發反彈，政策推動難度大。

研究人員將現實情況與中位數估計值出現巨大差異的原因，歸咎於日本結婚率未能從新冠疫情造成的大幅下滑中反彈。

根據日本最大婚戀交友應用Pairs，在2020和2021年疫情期間，約有10萬場計畫中的婚禮未能如期舉行，這產生了強大的後續效應。

高齡化 生育率 日本 新生兒 少子化 人口老化

延伸閱讀

去日本玩不能再退稅了？日政府年底討論取消外國人免稅

刻板印象？石破茂爆失言「群馬人似乎很凶」 急澄清無歧視之意

日相石破茂主張擴大CPTPP 暗批大陸「一帶一路」

日本官員赴美談判 溝通關稅

相關新聞

美智庫：中國3項非軍事原因攻台代價高 台灣2策略可自保維持穩定

華府智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）11...

巴勒斯坦促哈瑪斯交出武器 籲國際部隊進駐加薩維和

法國10日宣布，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯「必須交出武器」...

瑞典環保少女遭驅逐 怒控以色列「在國際水域綁架我們」

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日乘船闖加薩，遭到以色列驅逐出境。美國總統川普批評她應該上「情緒...

歐洲校園死亡危機！奧地利槍擊案11人死、法國學生刺死助教

2025年6月10日，歐洲發生兩起令人震驚的校園襲擊事件——奧地利第二大城格拉茨市一所中學被一名校友持槍闖入掃射，造成10人死亡、超過30人受傷，犯案後槍手於校內廁所自殺身亡。

票數18比5！菲律賓副總統彈劾案 參議院發回眾議院重新檢視

菲律賓參議院昨晚以18比5的票數，通過副總統薩拉．杜特蒂的彈劾案發回眾議院重新檢視，為彈劾案增添更多不確定性

哥倫比亞安全危機 24起爆炸槍擊事件釀至少7死

哥倫比亞西南部今天發生24起連環炸彈爆炸和槍擊事件，造成至少7人死亡，加劇了這個安地斯山脈國家的安全危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。