豐田戴姆勒合併卡車業務 股價應聲暴跌
日本汽車巨頭豐田（Toyota）旗下卡車製造商日野汽車（Hino Motors）今天宣布與德國戴姆勒卡車（Daimler Truck）旗下子公司合併，股價應聲暴跌。
法新社報導，此舉被視為在全球汽車商面臨美國貿易關稅不確定性和中國新競爭對手之際，為保持競爭力所做的嘗試。
兩家公司昨天表示，日野汽車與戴姆勒旗下子公司三菱Fuso卡車與巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck andBus）的合併，將「打造一個強大的日本卡車新巨頭」。
兩家公司說，他們計劃在2026年4月前，在一家上市控股公司的領導下，以平等地位完成合併。
日野汽車股價今天早盤大跌逾12%。
聯合聲明指出：「戴姆勒卡車和豐田的目標，是各自持有合併後的三菱Fuso和日野（上市）控股公司25%的股份。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言