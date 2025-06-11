豐田戴姆勒合併卡車業務 股價應聲暴跌

日本汽車巨頭豐田（Toyota）旗下卡車製造商日野汽車（Hino Motors）今天宣布與德國戴姆勒卡車（Daimler Truck）旗下子公司合併，股價應聲暴跌。

法新社報導，此舉被視為在全球汽車商面臨美國貿易關稅不確定性和中國新競爭對手之際，為保持競爭力所做的嘗試。

兩家公司昨天表示，日野汽車與戴姆勒旗下子公司三菱Fuso卡車與巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck andBus）的合併，將「打造一個強大的日本卡車新巨頭」。

兩家公司說，他們計劃在2026年4月前，在一家上市控股公司的領導下，以平等地位完成合併。

日野汽車股價今天早盤大跌逾12%。

聯合聲明指出：「戴姆勒卡車和豐田的目標，是各自持有合併後的三菱Fuso和日野（上市）控股公司25%的股份。」