法參議院全票通過「反快時尚」法案 劍指中國平台SHEIN

繼國民議會後，法國參議院今天投票一致通過「反快時尚」法案，劍指中國跨境電商SHEIN。議員批評此品牌污染環境且勞動條件差。根據法案，SHEIN等恐將面臨污染罰款、生態稅，甚至可能被全面禁止廣告與網紅業配。

法國正向世界紡織巨頭發動反制。在國民議會通過法案一年後，參議院於今天投票，無異議全票通過了一項反對「快時尚」崛起的法案，劍指中國快時尚跨境電商SHEIN以及該平台從中國進口的廉價勞動力服裝。

法案形容，市場遭到由SHEIN代表的「極短暫」、「極快速」時尚「入侵」。法國能源轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）稱讚法案極具野心，可以作為「以歐洲層級行動的起點」。接下來，上下兩院將共同擬定條文內容，以落實快時尚改革。

SHEIN被控衣服製作過程造成許多污染，且工作條件極差。據法新社於5月底到6月初進行的分析，此品牌每天推出7220個新物件。而傳統快時尚巨頭H&M網站則是每天推出290件新女性衣物、50件新男性衣物。法媒指出，政府與國會的野心，顯然是針對SHEIN。

擬議內容包括處罰污染企業、禁止廣告、嚴推平台義務、懲處網紅業配等一系列措施，以限制這種迅速蔓延的現象。

法媒指出，未來新法上路，SHEIN毫無疑問必須根據「獎懲原則」支付法條所強調的「生態貢獻」。到2030年，每件商品的課稅可能將達到至少10歐元（約新台幣340元）。

另一項關鍵措施是全面禁止超快時尚廣告，並對有意與超快時尚合作的網紅實施具體制裁。然而，這項措施的合憲性目前遭到質疑。

最後，參議院也意外地通過了一項措施，也就是對非歐盟公司寄送的小額包裹徵收2至4歐元的稅。此舉旨在擴大徵稅範圍，且將目標鎖定在另一家中國電商Temu身上。但這項措施可能會在之後的兩院辯論中被取消，好將此事留給目前正在談判中的歐盟統一處理。

SHEIN法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）在今天立即做出回應，表示SHEIN不是快時尚，並批評這是一項「反SHEIN、反SHEIN客戶」的法案。法律若通過，「將直接損害消費者的錢包，大幅降低其購買力」。

SHEIN之前在法國大撒幣進行遊說的行為也引起媒體及輿論熱議，包括邀請多位前部長成為顧問委員會成員，以及與知名網紅Magali Berdah合作，在社群媒體發布一系列論述，如經典名言「時尚是權利，而非特權」等。同時，幾乎所有議員都表示，曾接到SHEIN的公關報告與見面邀約。

法國時尚與成衣等主要協會則在今天投書法新社，表示很高興參議員「沒有屈服於SHEIN企圖破壞法案的邪惡遊說」。該投書也獲得法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）、生態綠黨前總統候選人賈克（Yannick Jadot）、生態綠黨領導人彤德利耶（Marine Tondelier）等人的連署。

參議院通過法案後，議會兩院混合調解委員會（CMP）將於暑假後的會期集結參議院與國民議會議員，負責在法案最終通過之前擬定一份共同條文內容。