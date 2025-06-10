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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

日瓜領袖會談 同意兩國提升為戰略夥伴

中央社／ 東京10日專電

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛日前訪問台灣後，訪問日本，今晚在東京與日本首相石破茂會談，兩人同意日本與瓜地馬拉的雙邊關係升格為戰略夥伴。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）在訪問台灣之後，訪問日本。這次他是為了參加2025日本國際博覽會（大阪世博）瓜地馬拉館「國家日」而訪日。他於今晚6時12分（台灣時間5時12分）起與日本首相石破茂在日本首相官邸（行政中心）會談，時間約45分鐘。

日本外務省新聞稿表示，石破在會談上一開始就表示，「今年是日本與瓜地馬拉建交90週年，加上今年是『日本與中美洲交流年』，歡迎阿雷瓦洛總統首度訪日。同時，也期待藉由大阪世博，瓜地馬拉的魅力能傳達給日本和世界知曉」。

石破還表示，「感謝阿雷瓦洛總統對於自由開放的印度太平洋的支持，同時也會與擁護價值、原則的瓜地馬拉持續合作，強化兩國關係」。

阿雷瓦洛表示，「感謝石破和日方的歡迎，也很高興兩國的合作關係能在各個領域深化。藉由日本與瓜地馬拉建交90週年、世博舉辦的機會，期待兩國及兩國人民的關係能向上發展」。

石破與阿雷瓦洛在聯合聲明上署名。

會談後的聯合記者會上，石破表示，「國際社會正面臨歷史的轉換期，與瓜地馬拉這樣的志同道合的國家合作，比以往任何時候都還重要。希望與瓜地馬拉在國際社會能密切合作」。

石破茂 瓜地馬拉 日本

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