史上最嚴重！奧地利校園驚爆槍擊案 至少10死12傷

英國廣播公司（ＢＢＣ）和路透十日報導，奧地利南部城市格拉茨當天上午發生該國現代史上最嚴重校園槍擊，一名廿一歲男性槍手在當地一所中學殺害至少九人後，在該校廁所自裁。奧國媒體說，多數死者均為校內學生；警方仍在調查作案動機。

當地警方約在十日上午十時（台灣時間同日下午四時）獲報前往現場。奧地利內政部長卡納證實，目前被害死者為六名女性和三名男性，此外有十二人受傷。奧國媒體此前報導稱，有卅名傷者在醫院治療。

奧地利總理史托克說，這起格拉茨的校園暴行是國家的悲劇，全國都受衝擊，舉國的痛苦悲傷無以言喻，並宣布全國哀悼三天。

卡納說，槍手曾在事發學校就讀，但未畢業。當地警方證實槍手為奧地利人，作案使用的兩個武器是合法取得。

奧地利「薩爾茲堡訊息報」報導稱，槍手據信沒有前科，其中一個武器是最近購得；該男曾是霸凌受害者，作案當天持手槍和霰彈槍向兩間教室的學生開槍。但路透說，無法立即核實這些報導內容。