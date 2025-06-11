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習李會將登場！李在明與習近平通話 邀赴APEC峰會見面

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

南韓總統李在明與中國大陸國家主席習近平十日首度通話，南韓媒體報導，李在明邀請習近平出席十一月在南韓慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，兩人同意在峰會期間安排會面。

根據南韓中央日報等媒體報導，南韓總統辦公室發言人姜由楨表示，李在明與習近平於十日上午十一時卅分開始通話，歷時約卅分鐘。習近平祝賀李在明當選，表示「希望與新政府在韓中夥伴關係下進行合作」，李在明表示感謝，並表示「希望韓中兩國在經濟、安保、文化、人員來往等多方面推動人員交流」。

此外，李在明敦促陸方為實現朝鮮半島無核化與和平穩定發揮建設性作用，習近平對此表示，朝鮮半島和平穩定符合雙方共同利益，「中國將為問題解決和韓半島和平穩定做出努力」，李在明則稱「期待建構韓中戰略合作夥伴關係」。

李在明在「Ｘ」上發文表示，「今天上午與中國國家主席習近平進行了首次通話，習近平主席通過賀電表達了對韓中關係的重視，並表示希望兩國關係能夠持續發展。通過今天的通話，我再次確認了這一意願。」

李在明還說，「對我們而言，中國在經濟、安全等所有方面都是重要的夥伴。作為今年與明年ＡＰＥＣ輪值主席國的兩國，我們期待以ＡＰＥＣ為契機密切合作，共同打造能夠實質造福兩國人民的韓中戰略合作夥伴關係。」

李在明四日就任總統後，已先後與美國總統川普與日本首相石破茂通話，習近平是他第三位通話的外國領袖。

習近平 石破茂 李在明 川普 南韓

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