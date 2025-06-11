「川普下台！」抗議潮燒全美各大城 紐約、華府也起火

美國加州洛杉磯抗議九日進入第四天，數百名示威者聚集聯邦政府大樓，反對國民兵進駐洛杉磯，有人高喊「川普下台」；加州舊金山、矽谷等地也有群眾集結。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，紐約、亞特蘭大、達拉斯等美國大城也上演抗議。

「服務業雇員國際工會」加州分會主席胡爾塔六日在抗爭中遭到逮捕，被以串通妨礙警察執行公務罪名移送法辦。數千名民眾九日聚集在洛杉磯市中心區要求釋放胡爾塔，同時抗議川普政府積極打擊無證移民。根據華爾街日報報導，抗議現場並沒有太多警力。胡爾塔稍後獲釋。

ＣＢＳ報導，截至九日中午有五十三人被捕。洛城警局上周末動用六百枚橡膠子彈和其他非致命彈藥，五名員警受輕傷。網路上流傳的影片顯示，部分抗議民眾收集石塊，並在公路上往下砸向通過的警車，不少車輛被擊中。

英國廣播公司（ＢＢＣ）在洛杉磯的記者指出，九日洛杉磯街上的民眾愈來愈多，但並未看見八日晚間那樣的暴力或趁機打劫情形，洛杉磯情勢基本上相較上周末已平靜不少。但洛杉磯市各地仍存在緊張，尤其因為七百名現役陸戰隊員將部署的消息。

台灣外交部表示，衝突地點涵蓋洛杉磯市中心及派拉蒙市，非台僑主要僑居地點，目前未傳出有台僑捲入衝突。

矽谷大城聖荷西的市政廳九日傍晚則聚集近千人，以「聲援洛杉磯」為題，抗議美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）掃蕩無證移民以及川普動員國民兵。聖荷西市議員歐蒂斯向抗議群眾指出，聯邦政府對移民社群使用軍事力量，是可恥的行為、是種濫權。

另外在麻州波士頓市政大樓，九日下午有地方工會發起抗議活動，數百人聚集對洛杉磯工會成員表達支持。在紐約曼哈頓的川普大廈一樓大廳，九日出現廿多名抗議移民官員執法的示威人士，要求川普政府把驅逐到薩爾瓦多「反恐怖主義監禁中心」重刑監獄的無證移民及遭到定罪的美國公民帶回美國。這些抗議者其後遭到逮捕。

華府的司法部前也有民眾集結示威，上百名民眾九日手持標語聚集在司法部前，要求ＩＣＥ停止行動並釋放胡爾塔。抗議代表康崔拉斯說，川普未經州政府同意就部署國民兵和聯邦軍隊，讓人無法接受。