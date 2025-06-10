快訊

高雄住宅大樓突起火 火勢兇猛傷亡不明

民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月

臉書小編涉國安法 北市議員稱未進辦公室上班：支持檢調毋枉毋縱

美伊第6輪談判擬6月15日舉行 將交核協議提案

中央社／ 德黑蘭10日綜合外電報導

伊朗今天宣布，德黑蘭當局擬於15日和美國展開新一輪核談判。美國與伊朗因濃縮鈾問題陷入僵局之際，華府日前為達成核協議提出一份提案，但伊朗有疑義，將另行提案。

法新社報導，美國與伊朗這兩個長久勁敵自4月起已舉行5輪談判，這是美國總統川普（Donald Trump）在第1次任期退出伊朗2015年與列強達成的核協議以來，美伊最高層級官員接觸。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天透過聲明表示：「伊朗與美國下輪間接談判計劃下週日（15日）在（阿曼首都）馬斯開特（Muscat）舉行。」

第6輪談判登場前兩週左右，伊朗收到美國針對核協議的提案，但伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）稱提案有「模稜兩可」之處。

伊朗指出，美方提案未包含反映先前談判的「要素」，包括撤銷制裁。這是德黑蘭當局的關鍵要求，伊朗多年來飽受制裁衝擊。

德黑蘭提到，將透過中間人阿曼向美國提交一份「合理、有邏輯且平衡」的反提案。

川普昨天說道，即將到來的美伊談判或許將釐清，是否可能透過達成核協議，避免爆發軍事行動。

美國 外交部 伊朗

延伸閱讀

傅崐萁人馬提案延選黨主席 張亞中：按規矩走

罷免案綠議員要求桃市府行政中立被擋 藍營轟：綠色幽默

油價漲約1% 白金漲勢猛烈觸及2021年高價 憂供應吃緊

核協議難產 美國提案未含解除對伊朗制裁

相關新聞

瑞典「環保少女」遭以色列驅逐 童貝里搭機離境照曝光

以色列外交部宣布，今天已將瑞典「環保少女」童貝里驅逐出境。童貝里等12名倡議人士日前搭乘援助船航向加薩走廊海岸，但昨天遭...

軍隊邊境交火釀1死 泰柬總理通話：已達成和平方案

泰國和柬埔寨的軍隊日前在邊境爭議區域交火，兩國情勢緊張。泰國總理貝東塔今天表示，兩國已透過外交對話達成了和平解決方案，這...

報復葉門叛軍！以色列空襲荷台達港 狠嗆封鎖海空

以色列海軍表示，他們今天針對葉門叛軍「青年運動」在紅海荷台達港（Hodeidah Port）的目標發動空襲。以色列防長卡...

校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

奧地利東南部格拉茨市今天發生疑似槍手在學校裡開槍，造成10人喪生。法國東部諾讓巿則驚傳15歲學生持刀刺死31歲助教

奧地利驚爆校園槍擊！師生傷亡「至少8死」 傳槍手校內身亡

英國廣播公司（BBC）引述奧地利媒體報導報導，奧國城市格拉茨（Graz）一所中學10日發生校園槍擊事件。奧地利廣播集團（...

記者採訪洛杉磯騷亂淪攻擊目標 澳洲總理譴責：無法接受

澳洲1名電視台記者採訪美國加州洛杉磯騷亂期間，遭橡膠子彈擊中。澳洲總理艾班尼斯今天公開譴責這起「駭人」的攻擊事件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。