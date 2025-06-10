報復葉門叛軍！以色列空襲荷台達港 狠嗆封鎖海空
以色列海軍表示，他們今天針對葉門叛軍「青年運動」在紅海荷台達港（Hodeidah Port）的目標發動空襲。以色列防長卡茲揚言，若「青年運動」繼續攻擊以國，以方將祭出海空封鎖。
路透社報導，「青年運動」（Houthi）營運的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）指出，以色列針對荷台達港碼頭發動兩起攻擊。根據以色列軍方聲明，以國海軍攻擊「青年運動」目標，指稱該團體利用荷台達港運送武器。
以色列防長卡茲（Israel Katz）在社群平台X發表聲明指稱：「我們警告恐怖組織『青年運動』，如果他們繼續對以色列發動攻擊，他們將面臨強烈回擊，並將遭到海空封鎖。」
葉門叛軍「青年運動」以聲援加薩走廊巴勒斯坦人為由，不時對以色列發動空襲。
在此同時，加薩衛生當局表示，美國支持的人道團體「加薩人道主義基金會」（Gaza HumanitarianFoundation）今天在加薩中部發放援助物資，當數以千計流離失所民眾靠近物資發放地點時，以軍朝民眾開火，至少造成17名巴勒斯坦人死亡、數十人受傷。
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