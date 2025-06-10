校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

奧地利東南部格拉茨市今天發生疑似槍手在學校裡開槍，造成10人喪生。法國東部諾讓巿則驚傳15歲學生持刀刺死31歲助教。

法新社報導，格拉茨市（Graz）巿長卡爾（ElkeKahr）向奧地利新聞通訊社（APA）證實，奧地利這起攻擊案的死者包括數名學生、至少一名成人，以及該名疑似槍手。

警方在X平台發文證實這起攻擊說：「目前，警察正在展開行動…部署原因為該棟建築傳出槍響。」

法新社暫時無法與警方和內政部官員取得聯繫。

警方消息人士告訴奧地利新聞通訊社：「此刻情勢非常不明朗。」

路透社則引述「薩爾茲堡訊息報」（SalzburgerNachrichten）報導，根據未證實消息，嫌犯今年22歲，曾是該校學生，他攜帶一把手槍與一把霰彈槍前往作案。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）表達對這起槍擊案「深感震驚」。

她在X平台發文說：「學校應該讓每個小孩都感到安全，能夠免於恐懼和暴力地自由學習…值此黑暗時刻，我心思與受害者、他們的家人和奧地利人民同在。」

在擁有近920萬人口的阿爾卑斯山國家奧地利，公共場所發生攻擊事件實屬罕見。根據全球和平指數（Global Peace Index），它在全球十大最安全國家之列。

而在法國東部諾讓巿（Nogent）驚傳15歲學生持刀刺死31歲助教後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天譴責「一波愚蠢暴力風潮」。

官員指出，該名中學生於檢查書包期間持刀攻擊助教，已經被捕。

美聯社報導，憲兵指出，一名協助檢查書包的警察在逮捕這名學生期間，也遭到該生用同一把刀攻擊而身受輕傷。

近年一系列學童對教師和其他學生的攻擊事件震驚法國。馬克宏在X上發文說：「保護我們兒童同時，一名助教喪失性命，是一波愚蠢暴力風潮的受害者。舉國為此哀悼，政府動員起來減少犯罪。」

教育部長柏納（Elisabeth Borne）正前往諾讓，「以支持整個學校界和警方」。

15歲凶嫌沒有前科。教育官員指出，遇害助教遭刺多刀，行凶學生被憲兵制伏，「看起來像是該校學生」。

相較於美國，校園槍擊案在歐洲更罕見許多。不過近年多起與恐怖主義沒有關連的學校和大學攻擊事件已震驚歐洲。

今年1月，斯洛伐克東北部一所學校發生18歲年輕人刺死一名高中生和一名教師。

去年12月，克羅埃西亞首都薩格勒布一間小學驚傳19歲年輕人刺死一名7歲學童，並有多人受傷。

2023年12月，捷克首都布拉格巿中心發生一名學生在查理大學（Charles University）文學院發動攻擊的事件，造成14人喪生、25人受傷。

同年稍早，塞爾維亞首都貝爾格勒也發生校園槍擊案，13歲嫌犯槍擊8名同學和一名警衛致死，還有6名兒童、一名教師受傷。槍手聯繫警方之後被捕。

2009年德國南部溫南登（Winnenden）則有9名學生、3名教師、3名路人命喪校園槍擊，後來自殺的凶手也是從該校畢業。