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瑞典「環保少女」遭以色列驅逐 童貝里搭機離境照曝光

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
瑞典「環保少女」 童貝里。圖／路透社
瑞典「環保少女」 童貝里。圖／路透社

以色列外交部宣布，今天已將瑞典「環保少女」童貝里驅逐出境。童貝里等12名倡議人士日前搭乘援助船航向加薩走廊海岸，但昨天遭以色列軍方攔截扣押。

美聯社報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示，童貝里（Greta Thunberg）先從以色列搭機前往法國，接著再返回母國瑞典。外交部也在貼文公布童貝里乘坐飛機的照片，這位氣候倡議人士向來避免搭機旅行。

根據親巴勒斯坦的自由船隊聯盟（Freedom FlotillaCoalition），在其組織下，童貝里等12人日前搭乘載有援助物資的「瑪德林號」（Madleen）前往加薩走廊（Gaza Strip），目的是抗議以色列於當地持續作戰，並凸顯那裡的人道危機狀況。

自由船隊聯盟表示，以色列海軍昨天在距離加薩走廊海岸約200公里的海上扣押這艘船，期間未遇反抗或發生其他意外。自由船隊聯盟與其他人權團體指出，以色列的行動違反國際法；以色列則駁斥這項指控，聲稱這類船舶意圖違反以方對加薩走廊實施的海上封鎖。以色列自稱封鎖合法。

根據以色列外交部，瑪德林號在海軍護送下，於昨晚抵達以國阿什杜德港（Ashdod）。

代表這些倡議人士的以色列人權團體「正義」（Adalah）談到，童貝里、另外兩名倡議者跟1位記者已同意被驅逐並離開以色列；其他8名倡議者則予以拒絕，他們目前遭到拘留，本案預計今天稍晚首次開審。

童貝里 瑞典 外交部 加薩走廊 以色列

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