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軍隊邊境交火釀1死 泰柬總理通話：已達成和平方案

中央社／ 曼谷10日專電
泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。圖／路透社
泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。圖／路透社

泰國柬埔寨的軍隊日前在邊境爭議區域交火，兩國情勢緊張。泰國總理貝東塔今天表示，兩國已透過外交對話達成了和平解決方案，這也包括了兩國軍隊在爭議區域的重新部署。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡。根據泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）的聲明，是柬埔寨士兵在泰國東部烏汶省（Ubon Ratchathani）附近率先開火，泰國士兵對柬埔寨邊界部隊開火予以還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。

柬埔寨陸軍證實雙方「發生衝突」，但表示是泰國士兵攻擊在柬埔寨北部邊境和泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）執勤巡邏的柬埔寨部隊。

泰國主張泰方的行為屬於自衛行動，是為保衛國家主權所採取的必要措施，回應行動恰當、適度，並符合國際法。不過，柬埔寨有意將邊境爭議區域提交至國際法庭（ICJ）處理，泰國則希望透過現有雙邊機制與柬方談判。

雙方就此事未能達成協議，泰柬邊境情勢升溫，泰國縮短邊境通關的開放時間，有泰國民眾上街要求政府必須堅持捍衛主權，泰國媒體拍攝的影片和照片顯示邊境上的部隊整裝待發，學校老師開始帶著學生演練若有衝突如何就地找掩護。

泰國和柬埔寨軍方8日會談後宣布達成協議，同意重新部署在爭議邊界地區的部隊，回到2024年的狀態，泰柬兩國緊張局勢降溫。

民族報（the Nation）報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在內閣會議後表示，她已和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）以及柬埔寨前總理、現任參議院議長洪森（Hun Sen）通過話，達成了正面且有建設性的結果。

貝東塔表示，泰柬兩國透過外交對話達成了和平解決方案，這也包括了軍隊在爭議區域的重新部署，目前沒有發生任何衝突。她並重申政府對國家安全的堅定承諾。

柬埔寨和泰國的邊界超過800公里，大多是在法國殖民中南半島時期劃定，長期以來雙方在邊界議題上一直爭執不休。泰柬兩國下一階段針對爭議區域的談判將是14日舉行的泰柬聯合邊界委員會（JBC）會談。

衝突 總理 泰國 柬埔寨

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