遭控自加州出口軍火至北韓 大陸男子在美認罪

美國司法部證實，1名大陸男子今天坦承違法出口槍枝彈藥至北韓。他因違反出口管制規定、擔任外國政府代理人等罪名，恐將面臨數十年有期徒刑。

法新社報導，42歲大陸男子溫盛華（ShenghuaWen，音譯）遭控違反美國長期以來針對北韓的制裁措施。溫盛華在其學生簽證過期後，仍非法逾期居留美國。

司法部指出，溫男去年12月於加州被捕。北韓曾支付他200萬美元，讓他協助運送武器至當地。

據報導，溫盛華與身分不明的共犯將槍枝彈藥藏在貨櫃裡，從加州長堤（Long Beach）出發，經由香港運抵北韓。

根據司法部，執法人員去年8月在溫男的住所查獲他計劃送往北韓的2部裝置，包括化學威脅檢測裝置，以及可偵測竊聽裝置的手持寬頻接收器。

司法部提到，執法人員去年9月查獲5萬發9厘米子彈，據稱溫盛華取得這些彈藥是為運至北韓。

司法部指出，溫盛華還試圖透過在美國的中間人，入手1具民用飛機引擎。

溫盛華因違反出口管制規定，面臨最高20年有期徒刑；他也因擔任外國政府非法代理人面臨最高10年監禁。法院預計8月18日對他進行宣判。