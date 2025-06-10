記者採訪洛杉磯騷亂淪攻擊目標 澳洲總理譴責：無法接受
澳洲1名電視台記者採訪美國加州洛杉磯騷亂期間，遭橡膠子彈擊中。澳洲總理艾班尼斯今天公開譴責這起「駭人」的攻擊事件。
法新社報導，澳洲9News記者陶瑪西（LaurenTomasi）8日在洛杉磯示威現場連線報導時，遭1枚橡膠子彈擊中腿部。9News表示，當時陶瑪西雖感到疼痛，但並無大礙。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和陶瑪西通話後告訴媒體：「她還好，她很有韌性。我必須說，那段畫面實在很駭人。」
艾班尼斯說，陶瑪西在洛杉磯採訪，她當然不會預期自己將成為橡膠子彈攻擊的目標。
他指出，從畫面中可以清楚看出她是媒體工作人員，不可能造成誤會。
「我們無法接受這種事情發生，我們認為媒體的角色尤其重要。」
艾班尼斯表示，澳洲政府已就此事與美國政府交涉，但他婉拒證實未來是否會和美國總統川普討論此事。
反對美國移民暨海關執法局（ICE）擴大逮捕無證移民及抗議川普在洛杉磯部署國民兵的示威持續延燒。川普9日下令派遣700名陸戰隊員和額外的2000名國民兵前往當地，協助因應局勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言