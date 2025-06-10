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雙航艦同現太平洋 陸外交部稱「符合國際慣例」

中央社／ 台北10日電

大陸兩艘航空母艦山東艦遼寧艦近日首次在太平洋同時活動，引起日本警覺。大陸外交部今天回應稱，「大陸軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待」。

據陸媒澎湃新聞，有外媒下午在大陸外交部例行記者會針對大陸雙航艦近日同時出現在太平洋一事提問。大陸外交部發言人林劍回答表示，「大陸軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，大陸一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待」。

共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部昨天公布，7日下午1時前後，山東艦在宮古島（沖繩縣）東南約550公里的海域與飛彈驅逐艦等4艘艦船同時航行，之後在太平洋向東行駛，9日在沖之鳥島以北的日本專屬經濟區（EEZ）內起降了戰機與直升機。日本海上自衛隊的護衛艦與巡邏機進行了警戒。

遼寧艦則於7至8日在南鳥島西南海域航行，這是大陸航空母艦首度越過第二島鏈。日本官房長官林芳正昨天在記者會上說明時表示已酌情向中方提出交涉。

日本防衛省認為，大陸此舉旨在強化遠海作戰能力，應警惕中方迅速擴大活動範圍。

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