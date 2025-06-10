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不甩陸多次抗議 菲美未撤反艦飛彈系統

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲美最近的「海上戰士合作」聯合軍事演習已經結束，多次遭大陸抗議破壞地區穩定的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）仍未撤離菲律賓

菲律賓海軍發言人阿爾科斯（John Percie Alcos）今天在例行記者會上答覆菲媒詢問時說，NMESIS目前仍在菲律賓，且會持續供菲律賓海軍陸戰隊作為訓練之用。他未透露NMESIS的所在地點。

被問及NMESIS會在菲律賓留至何時，阿爾科斯表示，只要菲律賓士兵有訓練的機會，以提升反登陸及反兩棲作戰能力，就會留在菲律賓。

美軍於今年4月把NMESIS運抵菲律賓，這套系統接連在菲美4月21日至5月9日的「肩並肩」（Balikatan）、5月26日至6月6日的「海上戰士合作」（Kamandag）兩場聯合軍事演習中亮相。

阿爾科斯說，基於安全考量，NMESIS並未在「海上戰士合作」演習中實彈發射，而是模擬發射。

NMESIS是美國陸戰隊使用的陸基反艦飛彈系統，用於從陸地打擊海上敵對目標，射程大約185公里，部署在菲律賓北岸可有效阻絕敵對船艦穿越巴士海峽等重要海上通道。

阿爾科斯也提到，菲律賓海軍有意購買類似NMESIS的岸基反艦飛彈系統。

被問及NMESIS是否用於嚇阻大陸，阿爾科斯表示，這套系統只會對有意恫嚇及侵犯菲律賓的國家產生嚇阻效力，否則就只是一套用於訓練的軍事設備。

大陸已多次抗議美國將NMESIS部署在菲律賓，稱此舉將破壞地區穩定，菲律賓則稱有權決定自己的防衛安排。

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