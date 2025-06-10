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反嗆陸「域外勢力」 菲國狠批：應退出西菲律賓海

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社

大陸駐菲律賓大使館日前呼籲菲律賓政府勿把域外勢力拉進中菲之間的南海爭議，菲律賓軍方今天回嗆，對菲律賓來說，大陸正是在南海菲索區域進行干涉的外部勢力，也是西菲律賓海動蕩的主因。

大陸駐菲律賓大使館日前在一份聲明中呼籲菲律賓政府，勿將域外勢力拉進中菲的南海爭議之中，而是應該回到「正確道路」，透過對話和諮詢與大陸管理歧見。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上回應菲媒提問時說，中方的說法十分正確，因此大陸海軍、海警和海上民兵都應離開菲律賓海域。

崔尼代說，大陸正是在「西菲律賓海」進行干涉的域外勢力，中方的非法存在、恫嚇、侵犯以及欺騙性訊息，正是在西菲律賓海造成動蕩的主因。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域，與大陸以10段線聲索的南海海域有所重疊，雙方長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲方多次聲稱中方在南海爭議海域衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

崔尼代提到，中方對菲律賓海軍、海岸防衛隊、漁業局船隻的恫嚇及侵犯行為有目共睹，此類行為在文明世界不應發生，菲律賓武裝部隊仍將在理念相近國家的支持下，繼續履行職責。

日本國會最近批准菲日「相互准入協定」（RAA），崔尼代說，這為日本自衛隊與菲律賓武裝部隊的交流提供法律依據，有助菲律賓軍事現代化的努力，加強菲律賓捍衛西菲律賓海的能力。

另一方面，根據菲律賓軍方提供的資料，5月1日至31日期間，計有25艘大陸海警船、16艘大陸海軍軍艦出現在黃岩島（又稱民主礁）、仁愛礁及中業島海域，總計41艘。

根據菲方南海立場，這3片海域都位在菲律賓索討的200海里專屬經濟區範圍之內。

菲律賓 海軍 南海

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