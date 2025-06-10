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2艘陸航艦首次同在太平洋活動 日媒曝：為牽制川普政權

中央社／ 東京10日專電

大陸2艘航空母艦被確認同時在太平洋活動，更是首次抵達第二島鏈以東。日本防衛大臣中谷元今天表示，已經透過外交管道向大陸方面提出交涉，要求大陸的行動「不能對我國安全構成威脅。」

日媒指出，大陸2艘航艦首次同時在太平洋上活動，外界普遍認為是要牽制美國川普政權。

根據日本統合幕僚監部，海上自衛隊確認，7日下午1時左右，大陸海軍航空母艦「山東號」與4艘包含飛彈驅逐艦的軍艦編隊，共5艘艦艇在沖繩縣宮古島東南約550公里的海域航行。此外，9日在沖之鳥島以北的日本專屬經濟區（EEZ），也確認「山東號」進行了戰機與艦載直升機的起降活動。

防衛省與海上自衛隊派遣護衛艦與反潛巡邏機，對該海域進行了警戒監視與情報蒐集。

另一方面，防衛省也確認，另一艘大陸航空母艦「遼寧號」在7至8日期間越過了連接日本小笠原群島與美國關島海域的「第二島鏈」東側，在南鳥島附近的日本專屬經濟區活動。8日確認了「遼寧號」上有戰鬥機與直升機的起降活動。據知「遼寧號」9日也持續在第二島鏈東側活動。

這是大陸航空母艦首次越過第二島鏈，顯示大陸的海洋擴張行動近一步加劇，也是首次有2艘大陸航空母艦同時在太平洋活動。防衛省表示，大陸的軍事活動日益頻繁，將持續警戒監視。

日本官房長官林芳正昨天在記者會上強調，這是日本政府首次確認並公開大陸航空母艦在硫磺島以東海域的活動，他表示，日本加強警戒監視與情蒐，另一方面也已經向大陸「提出了適當抗議」。

針對大陸的動向，日本放送協會（NHK）報導，防衛相中谷元今天在內閣會議後的記者會上表示，大陸正致力於提升航空母艦的運用能力，以及在遠距離海空域的作戰執行力。對此，日本已經向中方提出交涉。「為了不讓大陸的行動對我國安全構成威脅，我們已經透過外交當局，明確向中方傳達了日本的立場。」

他進一步表示，日本「將持續全力進行警戒監視活動，並適時、適切公布相關情報，以展現我國有意志與能力，阻止任何試圖透過武力片面改變現狀的行為。」

中谷也指出，日本考慮在太平洋側的島嶼地區，部署移動式警戒管制雷達系統。

航空母艦 自衛隊 美國 日本 川普

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