狠批加薩戰爭是罪行！以色列前總理喊話川普：要求內唐亞胡適可而止

以色列前總理歐麥特受訪時表示，美國總統川普應該要求以色列總理內唐亞胡「適可而止」。歐麥特並譴責加薩戰爭的持續是一項「罪行」，他堅稱兩國方案是結束衝突的唯一辦法。

法新社報導，在2006年至2009年間擔任以色列總理的歐麥特（Ehud Olmert）在巴黎接受訪問時說，美國對以色列政府的影響力「超過其他所有強權的總和」，而川普可以「發揮關鍵作用」。

歐麥特說，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）未能阻止巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動突襲，「是作為領導人徹底的失敗」。

他說，儘管國際社會最初認為，以色列在遇襲之後擁有自我防衛的權利，但內唐亞胡今年3月拒絕結束戰爭的機會，反而加強軍事行動後，國際社會的觀點已有所改變。

歐麥特指控內唐亞胡「將個人利益置於國家利益之上」。

分析人士指出，內唐亞胡擔心，一旦戰爭停止，他的強硬派夥伴將退出執政聯盟，導致聯合政府垮台，而他也可能在隨後的大選中敗選。

歐麥特說：「如果戰爭無法拯救人質，也無法比之前更有效地剷除哈瑪斯，反而導致將士陣亡、人質遇害，以及無辜的巴勒斯坦人喪命，在我看來，這就是一項罪行。」

他說：「這樣的行為應當受到譴責，而非被接受。」

歐麥特表示，川普應該把內唐亞胡召進白宮橢圓形辦公室，當著鏡頭對他說：「比比（Bibi，內唐亞胡的暱稱），夠了」。

歐麥特補充說：「就是這樣。我希望他（川普）能這麼做。對川普來說，沒有什麼是不可能的。我不知道這是否真的會發生，但我們必須抱著希望並鼓勵他。」

儘管美國偶爾會對加薩局勢表達關切，但華府仍是以色列重要盟友，美國不僅在聯合國安全理事會動用否決權阻擋有關加薩停火的決議，還批准對以色列價值數十億美元的軍售案。