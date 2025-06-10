加薩援助解封送物資 聯合國曝：多遭掠奪

聯合國今天表示，自3週前以色列解除對加薩走廊的援助封鎖以來，只能向當地提供為數極少的麵粉，但多數援助麵粉都被武裝幫派或飢腸轆轆的巴勒斯坦民眾搶奪一空。

路透社報導，聯合國秘書長副發言人哈克（FahanHaq）告訴媒體記者，聯合國已透過克瑞沙洛（KeremShalom）過境關卡運送4600噸麵粉進入加薩走廊（Gaza Strip）。這是以色列允許聯合國使用的唯一入口。

哈克表示，加薩援助團體估計，需要8000到1萬噸麵粉，才能讓當地的每個家庭都分配到1袋，如此才能「緩解巿場壓力，減少鋌而走險之舉」。

然而，「多數物資運抵目的地之前就被絕望而飢餓的民眾搶走，有時候武裝幫派也會搶奪物資。」

根據世界糧食計劃署（World Food Programme）的指導原則，4600噸麵粉約相當於向200萬加薩居民提供8天份的麵包。

哈克呼籲以色列允許遠超過當前數量的援助物資，通過多個關卡和路線進入加薩。