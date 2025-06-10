快訊

沒有自由就沒有BL！日本對女性情欲的箝制與恐同歧視

高雄30天停電7次！高雄車站清晨再爆停電 321戶受影響一早「全被熱醒」

川普稱中國不容易對付！美中貿易談判周二繼續

義大利公投投票率未達門檻 右派執政黨慶祝勝利

中央社／ 羅馬9日專電

義大利中左派反對黨在8、9日，針對獲取公民條件、勞工權益法規發動公投投票率皆僅約30%，未達法定50%門檻。義大利總理梅洛尼領導的右派政府歡慶重大勝利，反對黨批評政府抵制公投。

這些公投案是由義大利最大、最左翼工會「義大利勞工總聯盟」（CGIL）提出，盼修改4項有關勞工權益立法，及1項有關「獲取公民身份」法規，讓非歐盟人士取得義大利公民身分的所需居住年限，從10年縮短為5年。

義大利執政黨反對這幾項公投主張，敦促支持者「放棄投票」，而非投下反對票。梅洛尼（GiorgiaMeloni）8日前往投票站但未領選票，此作法引起反對黨質疑。

義大利媒體安莎（ANSA）報導，多位義國政府官員勸民眾去海灘，不要去投票所，反對黨批評政府帶頭呼籲抵制民主活動；義大利執政黨則反批，這種浪費時間與金錢的活動應變得更難舉行，發動公投的簽名人數應從50萬上調至100萬。

儘管公投投票率未達門檻，左派民主黨（PartitoDemocratico）黨魁施萊恩（Elly Schlein）認為，總計仍有1400萬民眾參加投票，超過2022年投票支持梅洛尼政府的人數，顯示民眾對政府施政不滿意。

「五星運動」黨（5 Star Movement）領袖、前總理孔蒂（Giuseppe Conte）則強調，會繼續在國會中為勞工權益奮戰。

義大利勞工總聯盟表示，將要求下次全民公投與地方選舉同時舉行，以確保達到法定人數。

義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）認為，反對黨對政府發動的攻擊失敗，執政聯盟的力量獲得鞏固。他強調自己尊重前往投票的人，尊重民眾行使公投的權利，「但對於試圖利用公投攻擊政府的左派來說，結果很糟糕，這個挫敗將削弱反對黨的力量。」

義大利 投票率 公投

延伸閱讀

義、希、西債券 績效亮眼

足球／世足會外賽義大利首戰出師不利 0：3不敵挪威

核三延役公投823投票 民眾黨百場說明會啟動種子講師

選在義大利國慶日 ALFA ROMEO 台灣官方社群媒體平台正式啟動

相關新聞

李在明首度與石破茂通話 允深化韓日關係

南韓總統李在明和日本首相石破茂九日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。

以軍尋獲遺體 確認哈瑪斯領袖喪命

以色列軍方八日表示，已確定穆罕默德．辛瓦遺體所在並且確認其身分。辛瓦被視為加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領導人，以方表示...

瑞典「環保少女」搭物資船闖加薩 遭以軍攔截

加薩人道危機持續惡化，一艘載有瑞典「環保少女」童貝里等社運人士的物資船「瑪德琳號」，九日稍早遭以色列軍隊攔截，船上成員遭...

南韓史上罕見 為何出現支持保守派的學生抗議運動？

2023年12月3日，當時南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，許多年輕人參加了支持他的抗議活動。2024年1月19日，由於對尹錫悅遭到拘留一事感到憤怒，市民衝擊法院，許多學生在「首爾西區法院事件」中被拘留。

澳洲學者：中國10年內恐犯台 澳洲北部關鍵設施毫無防禦

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯今天受訪時表示，預計中國可能在未來10年內入侵台灣，此舉恐使澳洲國防軍陷入...

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。