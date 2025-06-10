義大利公投投票率未達門檻 右派執政黨慶祝勝利

義大利中左派反對黨在8、9日，針對獲取公民條件、勞工權益法規發動公投，投票率皆僅約30%，未達法定50%門檻。義大利總理梅洛尼領導的右派政府歡慶重大勝利，反對黨批評政府抵制公投。

這些公投案是由義大利最大、最左翼工會「義大利勞工總聯盟」（CGIL）提出，盼修改4項有關勞工權益立法，及1項有關「獲取公民身份」法規，讓非歐盟人士取得義大利公民身分的所需居住年限，從10年縮短為5年。

義大利執政黨反對這幾項公投主張，敦促支持者「放棄投票」，而非投下反對票。梅洛尼（GiorgiaMeloni）8日前往投票站但未領選票，此作法引起反對黨質疑。

義大利媒體安莎（ANSA）報導，多位義國政府官員勸民眾去海灘，不要去投票所，反對黨批評政府帶頭呼籲抵制民主活動；義大利執政黨則反批，這種浪費時間與金錢的活動應變得更難舉行，發動公投的簽名人數應從50萬上調至100萬。

儘管公投投票率未達門檻，左派民主黨（PartitoDemocratico）黨魁施萊恩（Elly Schlein）認為，總計仍有1400萬民眾參加投票，超過2022年投票支持梅洛尼政府的人數，顯示民眾對政府施政不滿意。

「五星運動」黨（5 Star Movement）領袖、前總理孔蒂（Giuseppe Conte）則強調，會繼續在國會中為勞工權益奮戰。

義大利勞工總聯盟表示，將要求下次全民公投與地方選舉同時舉行，以確保達到法定人數。

義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）認為，反對黨對政府發動的攻擊失敗，執政聯盟的力量獲得鞏固。他強調自己尊重前往投票的人，尊重民眾行使公投的權利，「但對於試圖利用公投攻擊政府的左派來說，結果很糟糕，這個挫敗將削弱反對黨的力量。」