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墨西哥特警抓毒販 進入瓜地馬拉境內交火導致邊境緊張

中央社／ 瓜地馬拉市9日專電

為了打擊販毒集團，墨西哥一支特警部隊越過瓜地馬拉國界追捕毒販並爆發槍戰，在瓜國軍警加入衝突三方駁火中，導致一名瓜地馬拉士兵受槍，墨瓜兩國邊境也一度緊張。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）9日報導，一支隸屬於墨西哥奇亞帕斯州政府（Chiapas）的快速反應特警部隊（Fuerza de Reaccion InmediataPakal，FRIP），8日中午在飛車追捕販毒集團成員時，情急之下未經過授權，就跨越國界，進入瓜地馬拉與墨西哥接壤的維維特南戈（Huehuetenango）邊境城鎮，和販毒集團成員爆發激烈槍戰。

而駐守當地的瓜地馬拉軍隊與警察也趕往現場加入戰局，試圖將販毒集團成員逼回邊境外，三方駁火中，一名瓜地馬拉陸軍士兵中彈受傷，附近多處當地店家也遭到波及損毀，造成邊界一度緊張。目前瓜地馬拉已在當地部署安全部隊，穩定情勢。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）指出，該販毒集團日前涉嫌殺害五名奇亞帕斯州的州警，因此遭到快速反應特警部隊（FRIP）的追捕。過程中，嫌犯持續以手榴彈和大口徑武器攻擊特警部隊，並且逃往瓜地馬拉邊界，也因此將衝突波及至瓜地馬拉境內。

媒體報導，奇亞帕斯州政府（Chiapas）的快速反應特警部隊（FRIP），是當地政府為了打擊嚴重犯罪問題所組成的菁英部隊，目前成員約有600人，大部分的成員來自前墨西哥海軍陸戰隊、國民警衛隊，甚至聯邦警察部隊，因此執法經驗豐富。

這支精銳部隊擁有10輛裝甲車和200輛各式車輛，火力裝備齊全。而快速反應特警部隊（FRIP）成立半年，曾創下一個月逮捕超過600名罪犯的紀錄，其中還包括涉嫌與犯罪集團掛鉤的92名警察及63名官員。但這次未經授權跨越國界追捕犯人，也引發爭議。

瓜地馬拉內政部（Mingob）強調，瓜國境內並沒有墨西哥販毒集團活動，但瓜國正在調查販毒集團是否穿越邊境監控的盲點進入瓜地馬拉，招募有軍事經驗的瓜地馬拉人加入犯罪集團。

瓜國政府也指出，墨西哥勢力龐大的販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel）以及「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel），雙方正在爭奪墨瓜邊境的控制權，以獲取來自南美洲的毒品，導致今年以來，販毒集團不只和軍警武力對抗，彼此之間更頻頻爆發開火衝突。而衝突熱點距離瓜國邊境只有不到15公里，因此墨西哥接壤的維維特南戈邊境城鎮更是高度警戒。

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販毒 瓜地馬拉 墨西哥

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