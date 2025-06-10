以軍尋獲遺體 確認哈瑪斯領袖喪命

以色列軍方八日表示，已確定穆罕默德．辛瓦遺體所在並且確認其身分。辛瓦被視為加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領導人，以方表示他於三周前命喪以軍空襲。

法新社報導，以軍聲明中說：「以色列國防軍一次針對性行動並在完成身分確認程序後，現已確定穆罕默德．辛瓦的遺體位在汗尤尼斯歐洲醫院下方的地下坑道路線中。」

以軍表示，辛瓦於五月十三日與其他幾名哈瑪斯成員一起遭「殲滅」，他們搜查地下坑道發現辛瓦的幾件物品及其他情報，已移交進一步調查。

以軍發言人德弗林說，他們已透過「核對DNA和其他檢驗」確認，遺體確實是穆罕默德．辛瓦。

以色列總理內唐亞胡五月廿八日已表示軍方消滅辛瓦。辛瓦是前哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦的胞弟，亞雅．辛瓦也在加薩戰爭中被以軍打死。以色列指控亞雅．辛瓦策畫二○二三年十月七日哈瑪斯對以色列的攻擊，引發加薩戰爭。他於去年十月喪命。

在亞雅．辛瓦主持哈瑪斯之前，哈瑪斯由政治領袖哈尼雅領導，哈尼雅二○二四年七月卅一日在伊朗德黑蘭參加伊朗總統裴澤斯基安就職典禮後，遭以色列暗殺身亡。