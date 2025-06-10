聽新聞
0:00 / 0:00

以軍尋獲遺體 確認哈瑪斯領袖喪命

聯合報／ 國際中心／綜合報導
據以色列軍方稱，哈瑪斯的領導人辛瓦（見圖）於3周前命喪以軍空襲。（路透）
據以色列軍方稱，哈瑪斯的領導人辛瓦（見圖）於3周前命喪以軍空襲。（路透）

以色列軍方八日表示，已確定穆罕默德．辛瓦遺體所在並且確認其身分。辛瓦被視為加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領導人，以方表示他於三周前命喪以軍空襲。

法新社報導，以軍聲明中說：「以色列國防軍一次針對性行動並在完成身分確認程序後，現已確定穆罕默德．辛瓦的遺體位在汗尤尼斯歐洲醫院下方的地下坑道路線中。」

以軍表示，辛瓦於五月十三日與其他幾名哈瑪斯成員一起遭「殲滅」，他們搜查地下坑道發現辛瓦的幾件物品及其他情報，已移交進一步調查。

以軍發言人德弗林說，他們已透過「核對DNA和其他檢驗」確認，遺體確實是穆罕默德．辛瓦。

以色列總理內唐亞胡五月廿八日已表示軍方消滅辛瓦。辛瓦是前哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦的胞弟，亞雅．辛瓦也在加薩戰爭中被以軍打死。以色列指控亞雅．辛瓦策畫二○二三年十月七日哈瑪斯對以色列的攻擊，引發加薩戰爭。他於去年十月喪命。

在亞雅．辛瓦主持哈瑪斯之前，哈瑪斯由政治領袖哈尼雅領導，哈尼雅二○二四年七月卅一日在伊朗德黑蘭參加伊朗總統裴澤斯基安就職典禮後，遭以色列暗殺身亡。

哈瑪斯 加薩走廊 內唐亞胡 以色列

延伸閱讀

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

以色列稱找到辛瓦遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

相關新聞

李在明首度與石破茂通話 允深化韓日關係

南韓總統李在明和日本首相石破茂九日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。

瑞典「環保少女」搭物資船闖加薩 遭以軍攔截

加薩人道危機持續惡化，一艘載有瑞典「環保少女」童貝里等社運人士的物資船「瑪德琳號」，九日稍早遭以色列軍隊攔截，船上成員遭...

以軍尋獲遺體 確認哈瑪斯領袖喪命

以色列軍方八日表示，已確定穆罕默德．辛瓦遺體所在並且確認其身分。辛瓦被視為加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領導人，以方表示...

南韓史上罕見 為何出現支持保守派的學生抗議運動？

2023年12月3日，當時南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，許多年輕人參加了支持他的抗議活動。2024年1月19日，由於對尹錫悅遭到拘留一事感到憤怒，市民衝擊法院，許多學生在「首爾西區法院事件」中被拘留。

澳洲學者：中國10年內恐犯台 澳洲北部關鍵設施毫無防禦

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯今天受訪時表示，預計中國可能在未來10年內入侵台灣，此舉恐使澳洲國防軍陷入...

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。