瑞典「環保少女」搭物資船闖加薩 遭以軍攔截

加薩人道危機持續惡化，一艘載有瑞典「環保少女」童貝里等社運人士的物資船「瑪德琳號」，九日稍早遭以色列軍隊攔截，船上成員遭拘留，將被驅逐出境。

以色列外交部在X發文表示，目前所有乘客平安無恙，並獲得三明治與飲用水，聲明還稱「鬧劇結束了」。更早一篇貼文表示，瑪德琳號正被拖往以色列海岸，船上成員將遭驅逐出境，物資則會轉交送往加薩。

瑪德琳號懸掛英國國旗，由親巴勒斯坦的自由船隊聯盟（FFC）營運。該船一日從義大利出發，準備運送物資前往加薩，以色列政府早已表態不會讓任何人突破以軍對加薩的海上封鎖。以色列國防部長卡茨先前已要求該船回頭，稱不會讓船靠岸，將出動海軍突擊隊與飛彈艦艇攔截。

瑪德琳號船上成員包括童貝里、影集「權力遊戲」演員連恩康寧漢及法國歐洲議會議員哈山等十二人，原計畫九日稍晚運送象徵性援助物資進入被以軍全面封鎖的加薩，藉以提升國際社會對當地人道危機的重視。

然而FFC在社群媒體發文表示，這艘船靠岸前於夜間遭攔截。以色列外交部在X寫道：「這艘『名人們的自拍遊艇』正安全駛往以色列岸邊。船上乘客預計將返回各自國家。」

船上的法國歐洲議會議員哈山發文表示：「船員在凌晨二時左右於國際水域遭以色列軍隊逮捕。」一張照片顯示瑪德琳號船員雙手高舉，穿著救生衣坐在船艙內。

在稍早貼文中，FFC稱瑪德琳號「在國際水域遭受攻擊」，「四軸直升機正在包圍船隻，並噴灑類似白色油漆的物質。通訊已被干擾，還有無線電播放令人不安的聲音」。

二○○七年伊斯蘭武裝組織哈瑪斯控制加薩後，以色列在埃及協助下封鎖加薩，以防止武器走私進入加薩。二○二三年十月哈瑪斯突襲以色列後，持續至今的以哈戰爭讓加薩局勢急劇惡化。國際援助組織說，以色列最近禁止人道援助物資進入該地區長達八十天，導致當地居民瀕臨飢荒。以色列支持的援助運送系統則充斥暴力問題，遭人道組織排斥。