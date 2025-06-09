南韓史上罕見 為何出現支持保守派的學生抗議運動？

2023年12月3日，當時南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，許多年輕人參加了支持他的抗議活動。2024年1月19日，由於對尹錫悅遭到拘留一事感到憤怒，市民衝擊法院，許多學生在「首爾西區法院事件」中被拘留。

這些支持保守派的學生抗議活動，在南韓歷史上實屬罕見。自1960年以來，南韓大多數學生抗議活動都支持進步政黨。尤其在上世紀80年代，以激進學生為核心的「運動圈」領導了抗爭，並逐漸成為主流政治的一部分。雖然歷來也有支持保守派的學生，但他們鮮少組織行動。

在南韓，進步派通常被視為反專制的民主鬥士，在其他國家也被稱為「自由主義者」，而保守派則常被批評為日本殖民與軍事獨裁體制的延續。那麼，為何如今有學生選擇支持保守派？

社會背景是關鍵因素。當代年輕人的成長環境，與過去大為不同。過去被稱為「運動圈」的上世紀80年代學生，普遍認為統治階級與富人剝削大眾。

為何韓國社會分裂加劇？

這種思維模式的根源，在於韓國長期處於「千年貧窮國」的歷史結構。朝鮮王朝（1392-1910）建立了「士農工商」的階級體系，輕視商業與工業；主食以水稻為主。但在寒冷漫長的冬季，水稻難以多次種植，經常導致飢荒。還有，1593年，耶穌會中國籍神父安東尼奧‧洛佩茲訪問豐臣秀吉後，向菲律賓總督報告：「日軍想方設法前往富裕的菲律賓，但沒有人願意去貧窮的朝鮮。」（《The Philippine Islands, 1493-1803》，ed. Blair and Robertson，vol. 9，2020）

此外，在日治時期（1910&-1945）前，朝鮮人普遍認為刻意保持貧窮是一種自我保護，因為一旦致富，就可能遭到地方官員剝削。

這種「千年貧窮文化」並未隨著幾十年的經濟成長而徹底消除。南韓兒童仍會閱讀強調貧窮美德的傳統童話，例如19世紀的《興夫傳》。另，據美國Pew Research Center於2021年針對17國所作的「生活價值觀」調查，南韓是唯一將「金錢」列為生活首要價值的國家，而其他國家通常將「家庭」與「健康」置於優先。

然而，今天的南韓年輕人擁有不同的價值觀。他們成長於2000年代南韓經濟蓬勃發展之際，三星等品牌與PSY的《江南Style》風靡全球。他們的父母多出生於1960年代至80年代初，見證並參與了國家經濟飛躍，是擺脫貧困的一代（亦包括「運動圈」）；那一代是聽著父母說「我們小時候吃不飽」長大的，但現在的年輕人聽不到這樣的話。

因此，現代年輕人對社會的理解與上一代學生不同。上一代批判保守派為剝削階級與「既得利益者」（韓文境下意指保守統治階層），但如今的青年則認為執政逾13年的進步派才是新的既得利益者。

「自由大學」成員吳玟燦，在忠北大學（位於忠清北道清州）領導反對彈劾尹錫悅的抗議。他說：「我無法理解進步派為何情緒化地將11年前的『世越號沉船事件』歸咎於朴槿惠總統。當時我只是只感情上支持保守派，但自戒嚴以來，我採取了行動。尹總統若不實施戒嚴，原本可安全完成剩餘任期，但他選擇犧牲自己，讓人民看清韓國正走向衰敗。」

另一位成員位於首爾的國民大學學生金榮泫表示：「我們在學校被教導朴正熙是魔鬼，但他的女兒朴槿惠卻以高支持率當選總統，這讓我看到進步派的矛盾。將首爾西區法院事件的被告送交西區法院審理，本身就是荒謬。進步派以『反日』與『尹錫悅內亂』等語言煽動眾愚，並透過主流媒體操縱輿論。」

這批保守派學生有幾個鮮明特徵：

第一，他們對「公平」極為敏感。

南韓傳統重視「名分」、官位與年資，即便今日仍有不少輕忽法治的情形，類似小倉紀藏在系統分析韓國人精神世界的作品《韓國是一個哲學而已》所言：「南韓人具有道德取向，但不一定真正守道德。」

這樣的文化在運動圈中尤為明顯，而今的學生對此反感至極。他們認為進步派司法體系在逮捕尹總統時，忽視法律程序，令人憤慨。

2010年起推行的「學生權利條例」明令禁止教師體罰（註：在此之前，老師暴力在南韓很普遍），曾是進步派的重要政策，卻也讓年輕人更早意識到「程序正義」的重要性，矛盾地成為今日「公平文化」的基礎。

自由大學成員崔是婀因參與法院抗爭遭逮捕，後來獲釋。她表示：「在憲法法院外，警察只放行支持彈劾的人，反對者卻遭阻攔。而西區法院事件中，警方對進步派YouTubers視而不見，卻一律逮捕保守派YouTubers。」

就讀位於全羅北道群山的群山大學的姜昌謨則指出：「進步派選舉舞弊情況嚴重。選舉委員會已有超過 1,200 件內部弊案，甚至有人將選舉系統密碼設定為『12345』，豈有此理。戒嚴令正是對體制崩潰的警示，這也是我支持尹總統的原因。」

他們開始厭倦進步派舊有的非理性。

第二，他們對美日敵意較少。

上世紀80年代學生反美反日，多源自旅行限制與媒體封鎖──當時只有3至4個電視頻道，並正如今天的中國，反日電影頻繁播放。但現代學生自幼接觸網絡、智慧型手機與海外文化，自由旅行，視野更開闊。

金榮泫說：「我對日本的看法是，韓國在殖民時期確實發展了某些基礎設施，這是歷史事實，我們應誠實面對。」

吳玟燦補充：「美韓同盟與駐韓美軍是韓國安全保障的核心。南韓已幾乎克服與日本的歷史恩怨，地緣政治也決定韓日應攜手合作。但進步派卻仍在操弄反日情緒。」

第三，他們對中國的不滿最為強烈。

這一代學生自幼目睹中國對韓外交施壓（如2017年薩德部署爭議）、2019年香港社運，以及中國遊客在韓行為不當。他們不再被動抗議，而是直接到首爾唐人街遊行示威。

崔是婀提到：「上屆選舉點票員中許多是中國人。（註：本屆大選實際未聘用外籍人士）。在台灣和歐美國家，中國也常透過資助政客與操控媒體影響政治。看到2019年香港社運與中國實驗室洩露病毒之苦後，難免擔心南韓會步其後塵。」

姜昌謨坦言：「並非因為他們是中國人而討厭中國，而是因為某些人做了我不喜歡的事，原來他們是中國人。我曾在體育館打工，有人晚上隨地大便，結果查出是中國人；但當我們質疑時，他們卻通常說：『這不是我們的錯，是你們的問題。』」

金榮泫總結說：「過去40年，中國已悄悄滲透南韓各領域。我們正處於『中共佔領期』的邊緣。但我們不能因為恐懼而沉默，該說出口的是：我們要自由。」

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