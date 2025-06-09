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澳洲學者：中國10年內恐犯台 澳洲北部關鍵設施毫無防禦

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導
澳洲皇家澳洲空軍（RAAF）。 法新社
澳洲皇家澳洲空軍（RAAF）。 法新社

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯今天受訪時表示，預計中國可能在未來10年內入侵台灣，此舉恐使澳洲國防軍陷入戰火之中，有必要在澳洲北部建立強大的防禦能力。

根據「澳洲每日郵報」（Daily Mail Australia），戴維斯（Malcolm Davis）今天接受「澳洲天空新聞」（Sky News Australia）訪問時強調，有鑑於印太地區的不穩定局勢，特別是中國可能入侵台灣的「極其明顯威脅」，急需大幅增加澳洲國防軍（ADF）的預算。

他提及：「此時此刻，澳洲北部所有關鍵基礎設施基本上都處於不設防狀態。政府談論建立整合的防空與飛彈防禦系統，而且他們已為此開發指揮與管制系統，但他們卻沒有可供發射的飛彈。」

戴維斯指出：「現實情況是，（澳洲）北部所有關鍵基礎設施，或是皇家澳洲空軍（RAAF）丁達爾基地（RAAF Base Tindal）、港口以及其他石油和能源設施皆毫無防禦。」

據報導，中國自2010年代起在南海建造人工島，進行軍事部署，持續加強在印太地區的影響力。2019年，吉里巴斯與索羅門群島與台灣斷交，轉而與中國建交，中共從外交參與者轉變為戰略操盤手的企圖變得明顯。

自此之後，中國人民解放軍持續擴大其在國際水域的軍事存在，包括3艘解放軍海軍艦艇沿著澳洲東岸外海進行遠航。分析家如今相信，中國將在未來10年內展開對台灣的入侵。

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