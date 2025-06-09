拘留所人滿為患 菲律賓暫停搜捕外籍網路博弈員工

菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）官員表示，大約仍有9000名外籍離岸博弈產業員工非法滯留在菲律賓，但由於拘留所爆滿，執法單位已暫停搜捕行動。

PAOCC執行長克魯斯（Gilbert Cruz）今天在眾議院聽證會上說，PAOCC位於大馬尼拉地區巴賽城（Pasay）的拘留所，目前已關押超過640名外籍離岸博弈產業員工，人滿為患，許多人因沒有護照，無法遣送。

克魯斯說明，許多在離岸博弈產業工作的外籍員工，護照被管理人收走，或是被母國取銷。

他提到，PAOCC每個月要花200萬披索（約新台幣107萬元）為這些人提供伙食及健康照料，甚至有外籍離岸博弈產業員工經體檢發現感染呼吸道疾病、肝炎和人類免疫缺乏病毒（HIV）， 3週前就有1人因HIV病亡被火化。

克魯斯建議政府為離岸博弈、電信詐騙等非法活動建立共享資料庫供執法單位使用，訓練基層地方官員偵測轄區是否藏有犯罪基地，同時也與外國駐菲使領館加強協調，加快遣送被捕嫌犯的程序。

在這場聽證會上，菲律賓矯正局（BuCor）局長邦塔格（Gerald Bantag）表示，可以開放國立監獄作暫時關押被捕外籍離岸博弈產業員工之用；眾議員阿班德（Benny Abante）則建議在呂宋島中部一座大型戒毒中心，撥出空間作為這些外國人的暫時拘留所。

菲律賓離岸博弈產業（POGO）於2016年興起，工作人員大多來自中國、馬來西亞、印尼、緬甸及台灣，主要服務對象是中國客戶。

許多離岸博弈公司被發現暗中從事電信詐騙、洗錢、人口走私等不法行為，總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）去年下令查禁這個產業，所有外籍員工需在12月31日以前主動離境。

但期限過後，估計仍有近萬名外籍離岸博弈員工滯菲，有些人躲到鄉下地區或是不顯眼的民宅內，繼續從事電信或愛情詐騙等不法活動。

菲律賓移民局昨天公布，今年6月第1週遣送了115名非法居留的外僑，大部分是前離岸博弈產業員工，他們被列入黑名單，不得再入境菲律賓。