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以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼
以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船上成員遭拘留，但均平安無恙且獲得三明治和飲用水，預計將被驅逐出境。
以色列國防部長卡茲在透過發言人發布的聲明中表示，他已指示以色列國防軍，在船上一行人抵達阿什杜德港後，向他們播放2023年10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列的影片。
卡茲表示：「反猶主義者童貝里和她支持哈瑪斯的朋友們應該看清楚，他們支持的哈瑪斯恐怖組織實際上是什麼樣子。他們應該看看那些針對婦女、長者和孩童的暴行，並理解以色列是為了自衛而戰。」
卡茲讚揚以軍迅速且安全地接管童貝里一行搭乘的船隻，並表示以軍「將繼續對哈瑪斯謀殺者進行正義和道德上的戰鬥，直到擊敗他們、所有人質獲釋，及以色列安全全面恢復」。
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