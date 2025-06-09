快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船上成員遭拘留，但均平安無恙且獲得三明治和飲用水，預計將被驅逐出境。一名以色列軍人將麵包遞給童貝里。路透
以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船上成員遭拘留，但均平安無恙且獲得三明治和飲用水，預計將被驅逐出境。一名以色列軍人將麵包遞給童貝里。路透

以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船上成員遭拘留，但均平安無恙且獲得三明治和飲用水，預計將被驅逐出境。

以色列國防部長卡茲在透過發言人發布的聲明中表示，他已指示以色列國防軍，在船上一行人抵達阿什杜德港後，向他們播放2023年10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列的影片。

卡茲表示：「反猶主義者童貝里和她支持哈瑪斯的朋友們應該看清楚，他們支持的哈瑪斯恐怖組織實際上是什麼樣子。他們應該看看那些針對婦女、長者和孩童的暴行，並理解以色列是為了自衛而戰。」

卡茲讚揚以軍迅速且安全地接管童貝里一行搭乘的船隻，並表示以軍「將繼續對哈瑪斯謀殺者進行正義和道德上的戰鬥，直到擊敗他們、所有人質獲釋，及以色列安全全面恢復」。

童貝里 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

以色列稱找到辛瓦遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

以同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究

相關新聞

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

以色列外交部9日稍早證實，軍方已攔截載有環保少女童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」，船...

李在明和石破茂首度通話 承諾加強雙方關係

南韓總統李在明和日本首相石破茂周一首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。

以色列稱找到辛瓦遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

以色列軍方8日指出，已經確定穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）遺體所在並且確認其身分。他被視為加薩的巴勒斯...

中擬建歐洲最大使館 近倫敦塔、3資料中心 美促英叫停

中國擬在英國倫敦金融城和名勝古蹟倫敦塔一帶興建歐洲規模最大的中國使館，但因為可能存在國安疑慮，白宮已敦促倫敦當局阻止中國...

洛杉磯衝突升級：川普下令國民兵進駐的法律爭議

美國總統川普（Donald Trump）簽署的旅行禁令即將於6月10日生效，但禁令從上週以來引發反對者的不滿，美國移民和海關執法局（ICE）出動抓捕無證移民，在加州也爆發了多起示威抗議。在衝突加劇之際，川普繞過了加州州長，直接下令2,000名國民兵進駐，高壓對峙的情景讓當地局勢更為緊張。川普從第一個任期開始，就屢次因為移民問題、佛洛伊德警暴死亡案等等衝突事件，動用國民兵進駐。然而川普一系列的舉措，到現今繞過州長的部署，仍有法律層面的爭議、以及動用武裝部隊帶來的負面效果問題。加州州長紐森（Gavin Newsom）一方面抗議川普侵犯州政府主權、小題大作，另一方面也呼籲加州民眾冷靜以對，以免落入川普刻意製造的衝突升級劇本裡。

沖繩縣美軍基地未爆彈爆炸 4名自衛隊員送醫

日本媒體報導，沖繩縣美軍嘉手納基地內的自衛隊倉庫今（9日）上午發生爆炸，有4名自衛隊員送醫。防衛省幹部說，當時陸上自衛隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。