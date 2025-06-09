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菲律賓民團質疑拖延薩拉彈劾案 要求參議院立即審理

中央社／ 馬尼拉9日專電

數以千計的民眾今天在菲律賓參議院大門前示威，要求參議員立即開始審理副總統薩拉．杜特蒂的彈劾案。

來自並肩黨（Akbayan）、奮起菲律賓（TindigPilipinas）、團結一心聯盟（Nagkaisa）、自由公民（Mamamayang Liberal）等多個政黨及民間團體的成員及支持者，上午遊行到參議院前，要求參議員立即針對薩拉（Sara Duterte）召開彈劾庭。

示威群眾手持「遵守憲法」、「立即彈劾」等標語，高喊「審判薩拉」口號。

奮起菲律賓召集人克勞迪歐（Sylvia Claudio）說，參議院看似正設法拖延彈劾審理，但憲法規定，參議院在接到眾議院的彈劾狀之後，必須「立即著手」（forthwith）履行職責。

數個民間團體及宗教組織，包括奮起菲律賓在內，去年12月指控薩拉違憲、貪汙、背叛公眾信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名，分別向眾議院提出彈劾狀。

眾議院於今年2月5日以超過1/3的票數通過彈劾薩拉，同日把彈劾狀呈遞參議院，但參議院當天未討論彈劾狀，即為準備5月12日的期中選舉而休會，直到6月2日才復會。

根據參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）稍早公布的時程，因有優先法案需討論，參議院延至6月11日聽取眾議院檢察團隊宣讀彈劾狀，參議院經辯論若通過，將轉換為彈劾庭，由參議員化身法官審理。

但菲律賓這屆國會會期將於6月13日結束，下屆國會於7月28日開議，使得薩拉彈劾案面臨前所未見的跨屆審理情況，這屆國會的職權能否順延到下屆國會，引發辯論。

5月12日期中選舉結果顯示，杜特蒂家族仍具民意基礎，示威群眾認為，參議員審時度勢，有意拖延彈劾程序，為自己的政治前途預留後路。

另一方面，艾斯古德羅今天在一場記者會上重申，有關薩拉彈劾案，他將依照法定程序處理，不會因某些團體的逼催而倉促行事。

薩拉是2028年菲律賓總統大選的熱門人選，她若被參議院2/3成員宣判罪名成立，將被拔除副總統職位，且終身不得再任公職。

議員 薩拉 菲律賓

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