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李在明和石破茂首度通話 承諾加強雙方關係

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓總統李在明（見圖）和日本首相石破茂周一首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係。歐新社
南韓總統李在明（見圖）和日本首相石破茂周一首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係。歐新社

南韓總統李在明和日本首相石破茂周一首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。

李在明辦公室發布新聞稿說，兩位領導人「同意在互相尊重、互信和負責任態度的基礎上，建立更穩固、更成熟的韓日關係」。兩人通話 25 分鐘，這是李在明上周改選總統選舉獲勝後，兩人頭一次直接聯繫。

李在明表示，在當前戰略環境下，兩國關係的重要性日增，希望韓日「從相互國家利益的角度，共同努力處理未來挑戰，尋求共存之道」。

日本外務省也發布新聞稿說，石破茂希望在兩國現有合作基礎上推動關係發展，並期待和李在明面對面會談。雙方也認為，透過韓日美三邊合作攜手行動意義重大。

美國傳統基金會資深研究員克林納（Bruce Klingner）說：「李在明在競選過程中把自己重塑為中間偏保守派，並淡化先前一些急進的外交主張。」他也指出，外界對李在明是否真會脫離過去立場仍抱持相當懷疑。

李在明的外交路線將在下周迎接首次考驗。他將前往加拿大出席七大工業國（G7）峰會。青瓦台說，南韓雖非 G7 成員，但李已獲邀與會。

關係 石破茂 李在明

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