李在明和石破茂首度通話 承諾加強雙方關係
南韓總統李在明和日本首相石破茂周一首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。
李在明辦公室發布新聞稿說，兩位領導人「同意在互相尊重、互信和負責任態度的基礎上，建立更穩固、更成熟的韓日關係」。兩人通話 25 分鐘，這是李在明上周改選總統選舉獲勝後，兩人頭一次直接聯繫。
李在明表示，在當前戰略環境下，兩國關係的重要性日增，希望韓日「從相互國家利益的角度，共同努力處理未來挑戰，尋求共存之道」。
日本外務省也發布新聞稿說，石破茂希望在兩國現有合作基礎上推動關係發展，並期待和李在明面對面會談。雙方也認為，透過韓日美三邊合作攜手行動意義重大。
美國傳統基金會資深研究員克林納（Bruce Klingner）說：「李在明在競選過程中把自己重塑為中間偏保守派，並淡化先前一些急進的外交主張。」他也指出，外界對李在明是否真會脫離過去立場仍抱持相當懷疑。
李在明的外交路線將在下周迎接首次考驗。他將前往加拿大出席七大工業國（G7）峰會。青瓦台說，南韓雖非 G7 成員，但李已獲邀與會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言