李在明涉違反選舉法 韓高等法院無限期延後審理

韓國首爾法院今天表示，有關總統李在明涉嫌違反公職選舉法一案，相關審理程序將無限期延後。

路透社報導，李在明被控2021年參加總統選舉期間，對大壯洞、柏峴洞開發計畫貪污案作出不實、誤導選民的言論，違反公職選舉法。今年5月初，首爾最高法院推翻了下級法院對李在明的無罪判決，並發回更審。

原定6月18日審理此案的首爾高等法院今天表示，將延後相關程序。法院發言人證實，「審理日期待定」，但未確定具體日期。

李在明辦公室並未立即回應置評要求。

法院表示，延後審理的決定是根據憲法第84條；但未詳加說明。

韓國憲法第84條規定，總統任內不受刑事起訴，但犯下內亂或外患罪則不在此限。

然而，這條規定是否適用於總統當選前就已在審理中的案件，法律專家持不同意見。