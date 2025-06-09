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南韓新政府改變對北韓傳單立場 欲緩解雙邊關係

中央社／ 首爾9日專電

南韓統一部今天對被北韓綁架者家屬團體向北韓散布傳單表示遺憾，並強烈要求停止這種行為。韓媒分析，這有可能是對北韓抱持著較溫和態度的新政府希望緩和兩韓關係的措施。

韓聯社報導，由於南韓憲法法院將向北韓散布傳單的行為視為言論自由的判決，南韓政府皆表示會考慮這項判決結果來處理，但在新政府上台後立場改變，可能是為了緩解兩韓關係，向北韓釋出的善意訊息。

統一部發言人具炳杉今天在定期記者會上表示，統一部雖要求相關團體自制，被北韓綁架者家屬聯合會仍繼4月27日、5月8日後，在6月2日再次向北韓散布傳單，統一部對此表示遺憾，並強烈要求停止這類可能造成朝鮮半島局勢緊張、威脅邊境地區民眾生命安全的行為。

具炳杉也表示，統一部今後將與相關單位、團體密切溝通，並積極參與南北（韓）關係發展法等國會相關修法。

報導指出，這是自2023年9月憲法法院裁決對北韓散布傳單禁止法違憲後，南韓政府第一次要求相關團體停止散布傳單的行為。據悉，統一部是和總統辦公室討論後確定立場。

尹錫悅政府在憲法法院判決出爐後，便沒有特別阻止脫北者團體在兩韓邊境散布傳單，甚至沒有要求自制，直到去年12月，尹錫悅被國會彈劾後，統一部才開始向相關團體要求「審慎判斷」，可能是為降低在總統遭彈劾的狀況下，兩韓緊張局勢升溫的風險。

北韓過去就數度對在兩韓邊境透過氣球散布傳單、物資等行為表示不滿，甚至為此炸毀兩韓聯絡辦公室，後續透過向南韓飄送垃圾氣球等方式抗議。分析指出，統一部開始限制散布傳單行為，可能是新政府為了緩解兩韓關係、恢復雙邊信賴的措施。

被北韓綁架者家屬團體對此則表示不接受，控訴政府至今對被北韓綁架者生死、行蹤不聞不問，家屬才開始向北韓遞送傳單，並表示之後也會持續行動。

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