美中本輪經貿磋商選在倫敦 英媒稱川普政府的主意

美國總統川普（Donald Trump）簽署的旅行禁令即將於6月10日生效，但禁令從上週以來引發反對者的不滿，美國移民和海關執法局（ICE）出動抓捕無證移民，在加州也爆發了多起示威抗議。在衝突加劇之際，川普繞過了加州州長，直接下令2,000名國民兵進駐，高壓對峙的情景讓當地局勢更為緊張。川普從第一個任期開始，就屢次因為移民問題、佛洛伊德警暴死亡案等等衝突事件，動用國民兵進駐。然而川普一系列的舉措，到現今繞過州長的部署，仍有法律層面的爭議、以及動用武裝部隊帶來的負面效果問題。加州州長紐森（Gavin Newsom）一方面抗議川普侵犯州政府主權、小題大作，另一方面也呼籲加州民眾冷靜以對，以免落入川普刻意製造的衝突升級劇本裡。

2025-06-09 13:01