美中本輪經貿磋商選在倫敦 英媒稱川普政府的主意
美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話後，美中團隊今天起在英國倫敦進行新一輪經貿磋商。英國天空新聞網（Sky News）報導，這次是美國探詢英國是否可作為會議地點。
據天空新聞網7日的消息，川普政府主動聯繫英國，探詢英國是否可作為這次貿易談判的舉辦地。報導表示，除了地理優勢，英中關係目前正處於「重啟」階段，相對於布魯塞爾或其他歐盟城市，倫敦是更為合適的選擇。
香港明報昨天則引述中國人民大學國際關係學者王義桅指出，貿易戰長遠來說是金融戰，這次會談選在作為國際金融中心的倫敦具特殊意義。
中國外交部日前宣布，中方談判代表、國務院副總理何立峰8至13日訪問英國。路透社8日引述英國官方消息人士透露，英國財政大臣里夫斯（RachelReeves）本週將與到訪的何立峰舉行雙邊會議。
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