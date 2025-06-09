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李在明上任第一週 施政支持率58.2%

中央社／ 首爾5日專電

韓國總統李在明上任近一週，民調結果顯示，對其施政抱持正面態度的受調者占58.2%，與歷任總統上任初期民調結果相比偏低，但仍高於上屆總統尹錫悅

韓國民調機構Realmeter今天公布4至5日對全國1012名18歲以上男女調查結果，認為李在明施政能做好的受調者占58.2%，覺得「做不好」的受調者占35.5%，6.3%則表示不清楚。

Realmeter指出，與歷屆總統相比，李在明的施政支持率相對較低。據Realmeter過去在大選後對總統支持率進行調查，前總統李明博支持率為79.3%、文在寅74.8%、朴槿惠64.4%、尹錫悅52.7%。

李在明高出尹錫悅5.5個百分點，但與最高紀錄的李明博相比，則低了21.1個百分點。

以地區區分，光州、全羅道地區對李在明施政支持率達85.3%最高，大邱、慶北地區39.6%最低。人口最集中的首都圈中，首爾支持率57.6%，京畿道、仁川地區59.9%。

對於李在明應最優先處理的國政問題，41.5%受調者認為是「恢復經濟及穩定民生」，其次為「檢察改革及司法改革」（20.4%）、「統合國民及消解糾紛」（12.8%）、「政治改革及朝野共治」（8.3%）等，顯示韓國民眾最重視經濟低迷、經濟成長放緩的問題。

Realmeter也指出，從第2及第3高票的選項可以看出，政治性調查、對司法信賴度低落、社會兩極化及分裂等多年來累積的社會問題，在近期獲得國民關注，亟需政府確立司法體制，展現足以統合社會的領導風範。

大選後，隨著共同民主黨籍的李在明當選總統，該黨支持率較先前上升1.2個百分點，來到48%，前執政黨國民力量則下滑0.3個百分點，來到34.8%，兩黨支持率差距擴大至13.2個百分點。

同時，改革新黨因為總統候選人李俊錫未能依目標取得雙位數得票率，支持度下降3.1個百分點至5.8%；在大選期間支持共同民主黨的祖國革新黨支持率上升2個百分點至3.7%，進步黨則來到1.4%。

李在明 尹錫悅 司法改革

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