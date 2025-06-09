核協議難產 美國提案未含解除對伊朗制裁

伊朗與美國的核子談判似乎陷入僵局，伊朗國家媒體報導，伊朗國會議長今天表示，美國最新的核協議提案未包含解除制裁。

法新社報導，美國與伊朗4月以來舉行5輪會談，尋求達成協議，試圖取代先前德黑蘭與世界大國簽訂的里程碑協議。

先前的協議限制伊朗核活動，換取各國對伊朗解除制裁，但美國總統川普2018年在第一任期內退出該協議。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-BagherGhalibaf）在伊朗國家電視台播出的影片中表示：「美國的計畫甚至沒有提到解除制裁。」

他說這是不誠實的表現，並指責美國人試圖強加德黑蘭不會接受的「單方面」協議。

卡利巴夫說：「這位妄想的美國總統應該更清楚，如果他真的想達成協議，就應該改變他的做法。」

5月31日第5輪會談結束後，伊朗表示已收到美國提案的「部分內容」，但官員隨後對草案文本中的「模糊之處」提出質疑。

美國及其西方盟友長期指責伊朗尋求取得核武，但伊朗始終否認，堅稱其核計畫完全用於和平目的。

談判的關鍵議題是解除嚴厲的經濟制裁和鈾濃縮。

德黑蘭表示，根據禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty），伊朗有權進行鈾濃縮活動；川普政府則說，伊朗任何鈾濃縮活動都是「紅線」。